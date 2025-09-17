Lisede akran zorbalığı! Kız öğrenci, bir grup kız tarafından darbedildi... 'İfşalama' tehdidi: "Umarım bir daha manitamın gözüne bakarken bile görmem"

Akran zorbalığı dünyadaki en büyük problemlerden biri haline geldi. Dünyanın birçok noktasında her gün yüzlerce kişi bu durumla karşı karşıya kalıyor.

KIZ ÖĞRENCİ, BİR GRUP KIZ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Buna benzer bir durum Maltepe'de yaşandı. Maltepe'de bulunduğu belirtilen bir lisede kız öğrenci, bir grup kız tarafından feci şekilde darbedildi.

"NE ÖZÜR DİLERİMİ! BENİ SİNİR ETME"

Darbeden kızlardan birinin "Hak ettin" dediği duyulurken, saldırıya uğrayan kız o sırada özür diledi. Kızın özür dilemesi sonrası daha da sinirlenen saldırgan öğrenci, "Ne özür dilerimi! Beni sinir etme" diyerek kızı yumruklamaya başladı.

KÜFÜR EDİP YUMRUKLAYARAK DARBETTİ

Küfür ederek kızı yumruklayan saldırgan öğrenciyi ise orada bulunan başka bir öğrenci "Naz yeter" diyerek durdurdu. Saldırı bununla da sınırlı kalmadı.

TOKATLAYIP, İFŞA ETMEKLE TEHDİT ETTİ: "UMARIM BİR DAHA MANİTAMIN GÖZÜNE BAKARKEN BİLE GÖRMEM"

Bu kez olaya başka bir kız öğrenci dahil oldu. Kızı tokatlayarak ifşa etmekle tehdit eden öğrenci, "Buraya da bak. Senin nasıl ifşa edeceğim gör bak. Akşam kendini izlersin tamam mı. İndir o elini. İnşallah bir daha seni görmem. Seni umarım bir daha manitamın gözüne bakarken bile görmem" dedi.