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Liseli Gamze'nin ölümü ile ilgili davada yeni gelişme! Yargıtay kararını verdi

Ankara'da 17 yaşındaki Gamze Açar iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp hayatını kaybetmişti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları ile diğer 3 sanık hakkındaki beraat kararları yerinde bulundu.

Liseli Gamze'nin ölümü ile ilgili davada yeni gelişme! Yargıtay kararını verdi

Lise öğrencisi Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile iletişime geçti ve iş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki termal otele gitti. Gamze Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda; sanıklar Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından iddianame hazırlandı. Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan'a 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan 17 yıl ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verildi. Mustafa Emre Demiral ise 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Sanık müdafileri, mağdur ailesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili karara itiraz ederek, dosyayı istinaf ve ardından Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mart 2025 tarihli kararında, hem mahkeme sürecinin usulüne uygun yürütüldüğünü, hem de delillerin yeterli ve hukuka uygun olduğunu belirtti. Yargıtay’ın ilamında, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddiaların hükmü bozacak nitelikte olmadığı, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı ve beraat kararlarının da hukuki dayanağının bulunduğu vurgulandı.

Yargıtay, böylece Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nin kararını da yerinde bularak, tüm temyiz başvurularını esastan reddedip cezaları onadı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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