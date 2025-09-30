HABER

Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT'ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu!

Yapay zeka robotu ChatGPT'ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu. ChatGPT, yüzyıl yüzyıl sıraladığı liderler arasında Türk hükümdarları adeta damga vurdu. Listede Mustafa Kemal Atatürk'ten Kanuni Sultan Süleyman'a, Timur'dan Fatih Sultan Mehmed'e kadar birçok Türk lideri bulunuyor. İşte Türk liderlerin damga vurduğu o liste!

Doğukan Akbayır

ChatGPT, insanlık tarihine damga vuran liderleri yüzyıllara göre sıraladı. Her yüzyıldan sadece bir isme yer verilen listede, Türk hükümdarlarının öne çıktığı görülüyor.

Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu! 1

TÜRK HÜKÜMDARLAR LİSTEYE DAMGA VURDU!

Özellikle ortaçağ ve yeniçağ dönemlerinde Türk liderleri dünyaya yön vermiş isimler arasında yer aldı. 13. yüzyılda Cengiz Han’ın Asya’dan Avrupa içlerine uzanan fetihleriyle kurduğu dev imparatorluğun ardından, 14. yüzyılda Timur’un bölgesel hâkimiyeti dikkat çekti. Ancak en kritik dönüm noktalarından biri 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederek çağ kapatıp çağ açması oldu.

Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu! 2

  1. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nu sadece askeri ve siyasi anlamda değil, hukuk ve kültür alanında da zirveye taşıyarak “dünya düzeninin hakimi” konumuna geldi.

Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu! 3

MODERN ÇAĞIN EN GÜÇLÜ LİDERİ; ATATÜRK!

Modern çağın en güçlü isimleri arasında ise yine bir Türk öne çıktı: 20. yüzyılda Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlık mücadelesinin lideri olan Atatürk, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yalnızca bir milletin değil, sömürgecilik karşıtı tüm hareketlerin ilham kaynağı oldu.

İşte ChatGPT'ye göre yüzyılların en güçlü liderleri listesi:

  1. yüzyıl → Augustus (Roma İmparatoru) – Roma İmparatorluğu’nun kurucusu.
  2. yüzyıl → Marcus Aurelius (Roma İmparatoru) – “Filozof-Kral” olarak bilinir.
  3. yüzyıl → Aurelian (Roma İmparatoru) – Çökmekte olan imparatorluğu toparladı.
  4. yüzyıl → Büyük Konstantin – Hristiyanlığı devlet dini yoluna soktu, Bizans’ın temellerini attı.
  5. yüzyıl → Attila (Hun İmparatoru) – Avrupa’yı titreten bozkır hükümdarı.
  6. yüzyıl → Justinianus (Bizans İmparatoru) – Roma hukukunu derledi, Bizans’ı zirveye taşıdı.
  7. yüzyıl → Hz. Muhammed – İslam’ın kurucusu, tarihin en etkili liderlerinden.
  8. yüzyıl → Şarlman (Frank İmparatoru) – Avrupa’nın temellerini atan hükümdar.
  9. yüzyıl → Büyük Alfred (İngiltere) – İngiltere’nin birliğini sağlayan kral.
  10. yüzyıl → I. Otto (Kutsal Roma İmparatoru) – Avrupa’da merkezi gücü yeniden tesis etti.
  11. yüzyıl → William the Conqueror (İngiltere Kralı) – Norman fethiyle Avrupa tarihini değiştirdi.
  12. yüzyıl → Selahaddin Eyyubi – Kudüs’ü Haçlılardan aldı, İslam dünyasında kahraman.
  13. yüzyıl → Cengiz Han – Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birini kurdu.
  14. yüzyıl → Timur (Timurluların kurucusu) – Asya ve Ortadoğu’yu fetihleriyle şekillendirdi.
  15. yüzyıl → Fatih Sultan Mehmet – İstanbul’u fethederek çağ kapatıp çağ açtı.
  16. yüzyıl → Kanuni Sultan Süleyman – Osmanlı’nın en görkemli dönemini yönetti.
  17. yüzyıl → Kral XIV. Louis (Fransa) – “Güneş Kralı”, mutlak monarşinin sembolü.
  18. yüzyıl → I. Petro (Rus Çarı) – Rusya’yı Avrupa’nın büyük gücü yaptı.
  19. yüzyıl → Napolyon Bonapart (Fransa) – Avrupa’nın sınırlarını değiştiren büyük komutan.
  20. yüzyıl → Mustafa Kemal Atatürk – Modern Türkiye’nin kurucusu, sömürgecilik karşıtı ilham kaynağı.

Kaynak: EKOL TV

