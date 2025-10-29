HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Litvanya, Belarus sınırını 1 aylığına kapatma kararı aldı

Litvanya hükümeti, Belarus'tan meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak malların hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle bu ülke ile açık olan son 2 sınır kapısını da bir ay süreyle resmen kapatma kararı aldı.

Litvanya, Belarus sınırını 1 aylığına kapatma kararı aldı

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, hükümetin aldığı kararla Medininkai ve Salcininkai sınır kapıları 30 Kasım'a kadar kapalı kalacak ve kapatma kararı gerekirse uzatılabilecek.

Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, bazı durumlarda Medininkai Sınır Kapısı'nda geçişlere izin vereceklerini belirterek, "Bu kapı yalnızca diplomatlara, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine transit geçişe, Litvanya'ya dönen vatandaşlara, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri vatandaşları ile aile üyelerine, Litvanya'da oturma izni olan kişilere açık olacak." diye konuştu.

Sınır koruma servisinin kararıyla Medininkai Sınır Kapısı'ndan insani durumlarda geçişlere izin verileceğini de aktaran Kondratovic, "Bu değişiklikler, bugün de gördüğümüz üzere, sorun çözmek için hiçbir çaba göstermeyen ve pek dostane olmayan komşumuza açık bir mesaj göndermeli. Onların pasifliği, bu faaliyete fiilen ortak olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Litvanya ile Belarus arasındaki diğer sınır kapıları geçen yıl ve 2023'te alınan kararlarla kapatılmıştı. Medininkai ve Salcininkai, iki ülke arasında geçiş yapılabilen son iki sınır kapısını oluşturuyordu.

Belarus'tan Litvanya'ya veya aksi yönde gitmek isteyenlerin artık Letonya ya da Polonya'daki sınır kapılarını kullanması gerekecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius ile aynı adı taşıyan havalimanı, Belarus'tan kaçak sigaralar taşıyan meteoroloji balonlarının hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle 5, 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de saatlerce uçuşlara kapatılmıştı. Litvanya bu gelişmelere yanıt olarak her defasında Belarus ile sınır kapılarını da geçici olarak kapatmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, ülkesinin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralıBolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç park halindeki 4 araca çarptıKontrolden çıkan ticari araç park halindeki 4 araca çarptı

Anahtar Kelimeler:
Litvanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.