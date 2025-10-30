HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Litvanya'daki Vilnius Havalimanı meteoroloji balonları nedeniyle bu ay altıncı defa kapandı

Litvanya, Vilnius Havalimanı çevresinde uçan meteoroloji balonları nedeniyle bu ay altıncı defa geçici süreyle kapatmak zorunda kaldı. Litvanya'nın Belarus ile sınır kapılarını belirli istisnalar haricinde kapalı tutma kararı sonrasında yüzlerce Litvanyalı yük kamyonunun Belarus'ta mahsur kaldığı duyuruldu.

Litvanya'daki Vilnius Havalimanı meteoroloji balonları nedeniyle bu ay altıncı defa kapandı

Litvanya'nın komşusu Belarus'tan gelen meteoroloji balonları, bir kez daha hava trafiğinde aksamaya neden oldu. Vilnius Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Vilnius Havalimanı'ndaki hava trafiği, bu akşam saat 20.10'da geçici olarak durduruldu. İlk bilgilere göre hava sahasının kısıtlanmasına ilişkin karar, Vilnius Havalimanı yönüne doğru uçan balon veya balonlar tespit edilmesi üzerine alındı. Hava sahasındaki kısıtlamalar, saat 23.10'a kadar yürürlükte kalacak" denildi.

Litvanya hava sahasına giren meteoroloji balonları, bu ay içerisinde daha önce beş defa benzer olaylara neden olmuştu. Litvanya'daki havaalanları, balonlar nedeniyle geçtiğimiz hafta üç defa kapatılmış, bu durum 112 uçuşu ve 16.500'den fazla yolcuyu etkilemişti.

BALONLAR SİGARA KAÇAKÇILARI TARAFINDAN KULLANILIYOR

Litvanya, balonların sigara kaçakçıları tarafından kullanıldığını belirtiyor. Litvanyalı yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu bu uygulamaya göz yummakla suçluyor.
Baltık ülkesi, meteoroloji balonlarının hava sahasında oluşturduğu aksaklıklara cevap olarak Litvanya ile Belarus arasındaki sınır geçişlerini kasım ayı sonuna kadar kapatma ve meteoroloji balonlarını düşürme kararı aldığını açıklamıştı.
Lukaşenko ise Litvanya'nın sınırı kapatma kararını "çılgın bir aldatmaca" olarak nitelendirmiş ve Batı'yı Belarus ve Rusya'ya karşı hibrit bir savaş yürütmek ve dikenli tellerle yeni bir bölünme çağı başlatmakla suçlamıştı.

YÜZLERCE YÜK KAMYONU BELARUS'TA MAHSUR KALDI

Litvanya'nın Belarus ile sınır kapılarını belirli istisnalar haricinde kapalı tutma kararı sonrasında yüzlerce Litvanyalı yük kamyonunun Belarus'ta mahsur kaldığı duyuruldu.

Litvanya Ulusal Karayolu Taşımacılığı Derneği tarafından bugün yayımlanan açıklamaya göre bazı kamyonlar Letonya ve Polonya üzerinden alternatif güzergahlara yönelirken, sınır kapılarındaki uzun kuyrukların gecikmelere neden olduğu ifade edildi.

(İHA)

30 Ekim 2025
30 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Afganistan ve Pakistan açıklamasıDışişleri'nden Afganistan ve Pakistan açıklaması
Esenler'de yangın paniği: 15 kişi hastaneye kaldırıldıEsenler'de yangın paniği: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Litvanya havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.