Litvanya'nın başkenti neresi? Litvanya'nın başkenti hakkında bilgiler

Baltık Denizi'nin güneyinde yer alan Litvanya, güneyinde Polonya ile sınır komşusudur. Kuzeyinde Letonya ve güneydoğusunda Belarus olan ülkenin denizaşırı komşusu ise İsveç'tir. Litvanya Cumhuriyeti, 1992 yılında bağımsızlığını kazanmış olup Baltık Denizi Devletleri Konseyine üyedir. Ülkenin resmi dili ise Litvanca olarak kabul edilmektedir.

Litvanya’nın başkenti neresi?

Litvanya’nın başkenti neresi sorusunun yanıtı Vilnius şehridir. Vilnius, Litvanya’nın en gelişmiş şehri olmakla beraber Baltık ülkeleri arasında da ikinci en büyük şehirdir. Vilnius şehri 2. Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’daki Musevi nüfusunun en yüksek olduğu şehirlerden biriydi. Hatta Fransa imparatoru Napolyon tarafından "Kuzeyin Kudüs’ü" olarak tanımlanmıştır. Tarihi şehir 1994 senesinde UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girmiş ve 2009 yılında Avrupa başkenti seçilmiştir.

Ülkenin başkentinin Vilnius olmasının yanı sıra Litvanya’daki tüm coğrafi bölgelerin kendine özgü bir başkenti mevcuttur. Aukstaijita’nın başkenti Panevezys, Samogitya’nın başkenti Telsial, Dzukija’nın başkenti Alytus, Sudovia’nın başkenti Marijompale, Mazoji Lietuva’nın başkenti ise Klaipeda’dır.

Vilnius’a nasıl gidilir?

Türkiye’den Vilnius’a gitmek isteyen kişiler için en kolay ulaşım şekli havayoludur. İstanbul’dan Vilnius şehrine uçuş süresi 2 saat 40 dakika sürmektedir. Litvanya'nın en büyük havaalanı olan Vilnius Uluslararası Havalimanı şehir merkezine 6,2 km uzaklıktadır. Litvanya bir Baltık ülkesi olduğundan kış mevsimler oldukça soğuk bir iklime sahiptir. Bu nedenle şehri ziyaret etmek isteyenler için en uygun dönem eylül ve ekim ayları arasıdır.

Vilnius’da gezilecek yerler

Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Litvanya Ulusal Müzesi

Litvanya tarihinde önemli olan pek çok eser bu müzede yer alır. Litvanya kültürü, gelenekleri, arkeolojik mirası ve tarihi hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin bu eserleri görmesi tavsiye edilir. Bu açıdan Litvanya Ulusal Müzesi yılda 250 bin ziyaretçi çeker.

Tüm Azizler Kilisesi

Vilnius şehrindeki en dikkat çekici yapılardan biridir. Barok mimarisi ile inşa edilen Katolik Kilisesi 1620-1630 yılları arasında tamamlanmıştır. 2. Dünya Savaşı esnasında Musevi yerleşim yerlerinin altından kiliseye bağlanan tüneller sayesinde bazı Litvanya Musevilerinin açlıktan kurtulduğu anlatılır.

Uzupis Cumhuriyeti

Vilnius’un orta bölümünde bir grup sanatçı tarafından kurulan özerk bir mahalle olarak bilinir. Sanatçılar 1997 yılında 1 Nisan günü 12 kişilik ordu mensubuyla bağımsızlığını ilan eder. Mahallenin kendine özgü kutlama günleri ve açık hava sergileri bulunur.

Trakai Kasabası

Vilnius’da görülmesi gereken yerlerden biri olarak Kırım Türklerinden olan ve Türk lehçesi konuşan Karayların yaşadığı yerdir. Buraya 14. yüzyılda yerleştirilmişlerdir. Burada görülmesi gereken Trakai Kalesi 15. yüzyılda yapılmış ve 6. yüzyılın sonlarına kadar Litvanya grandükleri tarafından yönetilmiştir.

Soykırım Kurbanları Müzesi

Önceleri jimnastik merkezi olarak kullanılan bina 1941’de Nazilerin Vilnius’a gelmesiyle Musevilerin toplandığı bir gestapoya dönüştürülür. 1944’te Nazilerin Vilnius’u terk etmesiyle Litvanyalıların çilesi bitmez çünkü bu sefer de Sovyetler bu binayı Litvanyalı aydınları hapsetmek için kullanacaktır.

Litvanya'da ne yenir?

Litvanya’da soğuk bir iklim olması nedeniyle patates, havuç ve pancar gibi kök sebzeler mutfağında sıklıkla kullanılır. Bununla beraber ülkede yaygın bir şekilde kırmızı et tüketilir. En çok tüketilenlerden biri Kepta, kızarmış ekmek dilimleri sarımsak ve tuzla kaplanarak yağda kızartılır. Ara öğünlerde açlığı bastırmak için tüketilen bu lezzet peynirle servis edilir.

Pancar çorbası olan burokėlių sriuba ise sarımsak, havuç, et suyu, dereotu, karabiber ve kereviz ile hazırlanır. Kırmızı renkli bu çorba görüntüsüyle dikkat çeker ve çoğunlukla akşam tüketilir. Borş çorbası olarak adlandırılan Saltibarsciai pancar ve kefir ile pişirilir. Yine pembesi rengi ile iştah açıcı bir özelliğe sahip olan bu soğuk çorba haşlanmış yumurta ve patatesler ile servis edilir.

Vilnius'da alışveriş

Vilnius şehrine özel olan ve sıklıkla satın alınan pek çok anı ve hediyelik eşya bulunur. Bunlar arasında dekoratif ürünler veya aksesuarlar dikkat çeker. Kehribardan yapılan ve Amber diye bilinen bir süs eşyası oldukça popülerdir. Fosilleşen madenlerden yapılan kolye ve bilezikler de ziyaretçiler tarafından sıklıkla alınır.