Genel olarak bir çubuk etrafında, o çubuğa bağlı olarak yerleştirilen sert şekerler lolipop adı ile bilinir. Bu şekerli gıdalar ilk kez ortaya çıktığı zamandan bu yana her yaştan insan tarafından tüketilmekte ve tercih edilmektedir. Renk renk üretilen bu şekerlemeler çeşitli aromalarla tatlandırılırlar. Çeşit çeşit lolipoplar sadece çocuklar değil yetişkinler tarafından da sevilmekte ve tüketilmektedir.

İlk kez ortaya çıktıktan sonra çok kısa süre içinde yaygın hale gelen ve tüm dünyada favori şekerlemelerden biri olan lolipoplar aslında fikir olarak oldukça basittir. Günümüz lolipoplarına benzer olarak üretilen şekerlemelerin ilk kez Orta Çağ döneminde görüldüğü bilinmektedir. O dönemlerde lolipop benzeri şekerlemelerin soylular tarafından yenildiği tahmin edilmektedir. Orta Çağ'da kaynatılmış şeker, çubuklarla birlikte tüketilmektedir.

Bugün tüketilen ve popülerliğini hala koruyan lolipop şekerlerinin tam olarak ne zaman icat edildiğine dair kesin bir tarih bilgisi bulunmamaktadır. Ancak birçok farklı Amerikan şirketi lolipopun icadını sahiplenmektedir. Bunlarla birlikte lolipopun icadının George Smith’e ait olduğuna dair bazı kanıtlar da bulunmuştur. Smith’in yerel bir şekerlemecinin karamelli şekerleri çubuk üzerinde sattığını görüp bundan ilham aldığı söylenmektedir. Ancak Smith, sahibi olduğu şirketi üzerinden Lolly Pop adının patentini 1931 yılında almış bunun için de 23 yıl kadar beklemiştir.

Patent başvurusunun onayının başvurudan 23 yıl sonra onay gelmesinin nedeni patent ofisinin şirketin kullanmak için talep ettiği ismin 1800’lü yıllarda bir sözlükte yer alarak tanımlanmış olmasıdır. Şirketin önerdiği isim bu nedenle orijinal olmadığından başvuru kabul edilmemiştir. Ayrıca Avrupa romanlarının çubukta elma şekeri satma adetine dayanarak lolipop kelimesinin bu topluluğa ait bir kelime olduğuna dair de bazı kanıtlar bulunmaktadır.

Lolipop çubuklarının tepesindeki delik ne işe yarar?

Lolipop üretiminde sıvı şeker kalıba dökülmeden hemen önce çubuklar yerleştirilmektedir. Çubukların kenarındaki delikler ise çoğu kişi için merak konusudur. Bu delikler sıcak şekerin bu boşluklara dolmasını sağlar ve lolipop ile çubuk birbirlerine bu sayede sıkıca bağlanırlar.

Şekerleme ıslandığı zaman delikler sayesinde sıcaklığın etkisi ile yumuşasa ya da tüketimi sırasında zorluk yaşansa da çubuktan kolay kolay ayrılmaz. Lolipop çubuklarının tepesinde yer alan delik de bu işe yaramaktadır. Deliklerin bir diğer amacının da güvenlik olduğu bilinmektedir.

Çocukların kazara çubukları yutması ya da boğazlarına kaçması gibi durumlarda çubukların delikler sayesinde içinden hava geçişine izin veren bir yapısı da vardır. Bu sayede olası boğulma risklerinin azaltılması da hedeflenmiştir.