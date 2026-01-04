HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Lolipop çubuklarının tepesindeki delik ne işe yarar?

Küçük büyük birçok kişinin sevdiği şekerlemelerden biri de lolipoplardır. Farklı renklerde farklı lezzetlerde üretilen lolipopların tarihi ise oldukça eskilere dayanmaktadır. Günümüzdeki lolipoplar mevcut biçimlerini alana dek ilk ortaya çıktılarından bu yana birçok değişime uğramıştır ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Lolipop çubuklarının tepesindeki delik ne işe yarar?
Ferhan Petek

Genel olarak bir çubuk etrafında, o çubuğa bağlı olarak yerleştirilen sert şekerler lolipop adı ile bilinir. Bu şekerli gıdalar ilk kez ortaya çıktığı zamandan bu yana her yaştan insan tarafından tüketilmekte ve tercih edilmektedir. Renk renk üretilen bu şekerlemeler çeşitli aromalarla tatlandırılırlar. Çeşit çeşit lolipoplar sadece çocuklar değil yetişkinler tarafından da sevilmekte ve tüketilmektedir.

İlk kez ortaya çıktıktan sonra çok kısa süre içinde yaygın hale gelen ve tüm dünyada favori şekerlemelerden biri olan lolipoplar aslında fikir olarak oldukça basittir. Günümüz lolipoplarına benzer olarak üretilen şekerlemelerin ilk kez Orta Çağ döneminde görüldüğü bilinmektedir. O dönemlerde lolipop benzeri şekerlemelerin soylular tarafından yenildiği tahmin edilmektedir. Orta Çağ'da kaynatılmış şeker, çubuklarla birlikte tüketilmektedir.

Bugün tüketilen ve popülerliğini hala koruyan lolipop şekerlerinin tam olarak ne zaman icat edildiğine dair kesin bir tarih bilgisi bulunmamaktadır. Ancak birçok farklı Amerikan şirketi lolipopun icadını sahiplenmektedir. Bunlarla birlikte lolipopun icadının George Smith’e ait olduğuna dair bazı kanıtlar da bulunmuştur. Smith’in yerel bir şekerlemecinin karamelli şekerleri çubuk üzerinde sattığını görüp bundan ilham aldığı söylenmektedir. Ancak Smith, sahibi olduğu şirketi üzerinden Lolly Pop adının patentini 1931 yılında almış bunun için de 23 yıl kadar beklemiştir.

Patent başvurusunun onayının başvurudan 23 yıl sonra onay gelmesinin nedeni patent ofisinin şirketin kullanmak için talep ettiği ismin 1800’lü yıllarda bir sözlükte yer alarak tanımlanmış olmasıdır. Şirketin önerdiği isim bu nedenle orijinal olmadığından başvuru kabul edilmemiştir. Ayrıca Avrupa romanlarının çubukta elma şekeri satma adetine dayanarak lolipop kelimesinin bu topluluğa ait bir kelime olduğuna dair de bazı kanıtlar bulunmaktadır.

Lolipop çubuklarının tepesindeki delik ne işe yarar?

Lolipop üretiminde sıvı şeker kalıba dökülmeden hemen önce çubuklar yerleştirilmektedir. Çubukların kenarındaki delikler ise çoğu kişi için merak konusudur. Bu delikler sıcak şekerin bu boşluklara dolmasını sağlar ve lolipop ile çubuk birbirlerine bu sayede sıkıca bağlanırlar.

Şekerleme ıslandığı zaman delikler sayesinde sıcaklığın etkisi ile yumuşasa ya da tüketimi sırasında zorluk yaşansa da çubuktan kolay kolay ayrılmaz. Lolipop çubuklarının tepesinde yer alan delik de bu işe yaramaktadır. Deliklerin bir diğer amacının da güvenlik olduğu bilinmektedir.

Çocukların kazara çubukları yutması ya da boğazlarına kaçması gibi durumlarda çubukların delikler sayesinde içinden hava geçişine izin veren bir yapısı da vardır. Bu sayede olası boğulma risklerinin azaltılması da hedeflenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: "4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik"Bakan Yerlikaya: "4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik"
Kardan adamın kafasını çaldılar, o anlar kameradaKardan adamın kafasını çaldılar, o anlar kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şeker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.