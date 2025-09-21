HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu

Erzurum’da lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç Bayraktutar için balon ve uçurtma etkinliği düzenlendi.

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu

Erzurum’da lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç Bayraktutar için balon ve uçurtma etkinliği düzenlendi. 7 yaşındaki Talha Sıraç’ın zorlu tedavi sürecindeki azmi ve umut dolu yürüyüşü, il protokolünün de katıldığı etkinlikle kutlandı.
Erzurum’un Yakutiye ilçesine Narmanlı Camii avlusunda ailesi ve arkadaşlarıyla toplanan Talha Sıraç’ı, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ile Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yalnız bırakmadı.
Polis motosikletine binen Talha Sıraç, polis telsizinden anons yaparak polisler için dua etti. Kendisinin de büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen çocuk, "Çok eğlenceliydi. Öncelikle tüm polis ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu eğlenceli günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım da bir an önce iyileşirler inşallah. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.
Sıraç’ın annesi Serpil Bayraktutar ise, "Emniyet müdürümüze valimize hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Emniyet Müdürü Onur Karaburun da "Güzel, mutlu bir günde bizimle beraber olmak istediği için ben de ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. Polis olma hayali de var inşallah yanında olacağız. Koşa koşa geldik. Biz vatandaşımızın iyi günde kötü günde hep yanında olmak istiyoruz. Gönül istiyor ki hep güzel günlerde beraber olalım. Böyle bir davet aldığımız için şükranlarımı sunuyorum. Her zaman görüşeceğiz" dedi.
Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ise, "Bugün çok güzel bir gün mutluyuz. Ailenin böyle bir talebi oldu. Valimiz Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla emniyet teşkilatımızla bugün geleceğin polisi olmak isteyen Talha Sıraç, polis ağabeyleriyle beraber olmak istedi. Ailemiz uzun ve zorlu bir süreçten geçti. Hastalıklarla mücadele eden çocuklarımıza, ailelerimize duacıyız" diye konuştu.

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 1

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 2

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 3

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 4

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 5

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 6

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 7

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 8

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 9

Lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç polis ağabeyleriyle balon uçurdu 10

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manavgat'ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktıManavgat'ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı
Karaman'da motosiklet denetimleri sürüyorKaraman'da motosiklet denetimleri sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.