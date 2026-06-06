Lübnan'da can kaybı 3 bin 593'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 593'e, yaralı sayısının ise 10 bin 990'a yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 6 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 245'i çocuk ve 343'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

SAĞLIK ALTYAPISINDA AĞIR TAHRİBAT

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 165 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 131 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 384'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 168 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır