HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Lübnan hükümeti, 2019'dan beri dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısını onayladı

Lübnan hükümeti, 2019'da patlak veren ekonomik krizin ardından bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının hak sahiplerine iadesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Lübnan hükümeti, 2019'dan beri dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısını onayladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, bugün düzenlenen 3. oturumda, 2019'dan bu yana bankalarda dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısının ayrıntılarını görüştü.

Yasa tasarısı, Bakanlar Kurulunda 13 bakanın oyuyla kabul edilirken, 9 bakan karşı oy kullandı.

Oturumun ardından bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Nevvaf Selam, tasarıda belirtildiği üzere mevduatı 100 bin doların altında olanların paralarını herhangi bir kesinti yapılmadan 4 yıl içinde alacağını, bu kesimin toplam mevduat sahiplerinin yüzde 85'ini oluşturduğunu söyledi.

Selam, 100 bin doların üzerinde mevduatı bulunan hak sahiplerine, herhangi bir kesinti olmaksızın devredilebilir banka tahvilleri verileceğini ve bu tahvillerin Merkez Bankasının varlıklarıyla desteklendiğini söyledi.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken onlarca mevduat sahibi, hükümet binası çevresinde toplanarak dondurulan mevduatlarının iadesi talebiyle protesto düzenledi.

Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Meclis ile Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da onayından geçmesi gerekiyor.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Geride kalan 6 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Kişisel verileri ele geçiriyorlardıSon dakika | MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Kişisel verileri ele geçiriyorlardı
POCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlarıPOCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.