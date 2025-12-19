Lübnan hükümetinden dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 2019'da bankalarda dondurulan döviz mevduatlarına ilişkin hazırlanan yasa tasarısına dair basın toplantısı düzenledi.

Selam, "6 yıllık bir tıkanıklığın ardından bugün, mevduatların iadesi ve mali açığın giderilmesine yönelik ilk kapsamlı yasal çerçeveyi sunuyoruz." dedi.

Yasa taslağının ilgili bakanlıklara gönderildiğini ve 22 Aralık'ta düzenlenecek Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesine başlanmasının hedeflendiğini belirten Selam, tasarının gecikmeden kabul edilmesini umduklarını kaydetti.

Tasarıya göre, mevduatı 100 bin doların altında olan ve toplam mevduat sahiplerinin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan kesim, bankalarda dondurulan döviz mevduatlarını eksiksiz şekilde geri alacak.

Mevduat ödemelerinin 4 yılı aşmayan bir sürede tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Selam, 100 bin doların üzerinde mevduatı bulunan "orta ve büyük" ölçekli mudilerin de "küçük" mevduat sahipleri gibi 100 bin doları nakden alacağını, kalan tutar için ise herhangi bir kesinti olmaksızın devredilebilir banka tahvilleri verileceğini kaydetti.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Geride kalan 6 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır