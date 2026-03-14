Lübnan Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ölü sayısı 826'ya, yaralı sayısı 2 bin 9'a yükseldi

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiği bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 51 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.
Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 773 kişinin hayatını kaybettiğini, 1993 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum