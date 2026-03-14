Lübnan Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ölü sayısı 826'ya, yaralı sayısı 2 bin 9'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiği bildirildi.

106'SI ÇOCUK

Hayatını kaybedenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 51 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 773 kişinin hayatını kaybettiğini, 1993 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

