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Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı!

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Lüks aracı tamir ettikten sonra test etmek isteyen bir usta kazaya karıştı ve ardından olay yerinden kaçtı. Lüks aracı bir sokakta terk eden usta kameralar sayesinde yakalandı. Ustaya toplamda 174 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza kesildi.

Kağıthane’de galerici Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhanenin sahibi Erdal A. (41), otomobili test sürüşüne çıkardı. Test sürüşü sırasında iddiaya göre Erdal A., gaza fazla basınca araçla, Caner K.‘nin kullandığı cipe çarptı. Kazada cip aydınlatma direğine çarparak devrilirken, Erdal A. ise araçla olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden aracı tespit ederek yakaladığı Erdal A.’ya 4 ayrı maddeden toplam 174 bin 719 lira, Bahadır G.’ye ise 40 bin lira para cezası uyguladı. Lüks otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı! 1

HEM KAZA YAPTI HEM KAÇTI

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri’de galericilik yapan Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle Gürsel Mahallesi’ndeki bir tamirhaneye bıraktı. Arızanın giderilmesinin ardından tamirhanenin sahibi Erdal A., gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Caner K. (38) yönetimindeki 34 MIH 046 cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan Caner K.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı! 2

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan lüks otomobili tespit etmek için çalışma başlatıldı. Kağıthane Asayiş Büro ve Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde 34 ANL 552 plakalı otomobili kullanan kişinin tamirhanenin sahibi Erdal A. olduğu belirlendi.

Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı! 3

CEZA YAĞMURU

Polis ekipleri tarafından Erdal A.’ya ,'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Tescilli aracı plakasız kullanmak', 'Cam filmi bulundurmak' ve 'Yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak' maddelerinden toplam 174 bin 719 lira, araç sahibi Bahadır G.’ye ise 'Sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak' maddesinden 40 bin lira para cezası kesildi. Lüks otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı! 4

KAZA VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza anına ait sesler duyuluyor. Ardından lüks otomobilin olay yerinden uzaklaşıyor. Bir süre sonra duran araçtan sürücü Erdal A. ile yanında bulunan Yasin G.iniyor. İkisi birlikte yürüyerek tamirhaneye doğru gidiyor.

Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı! 5

Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı! 6

Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı! 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza araba kazanç lüks
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