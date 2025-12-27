HABER

Lüks hayatlar, ağır suçlamalar: Fenomen, iş insanı, model, influencer, dansöz... Hepsi tutuklandı

Türkiye günlerdir peş peşe gelen operasyon haberlerini konuşuyor. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında aralarında iş insanları, modeller, fenomenler gibi tanınan bir çok isim tutuklanırken; soruşturmada uyuşturucu ticareti, kullanımı kolaylaştırma ve fuhşa aracılık suçlamaları yer aldı. Fenomen Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında; FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, MOMO’nun sahibi Hamdi Burak Beşer, menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan, “Nuran Sultan” olarak tanınan dansöz Nuran Çokçalışkan, gece kulübü işletmecisi Uğur Can Peker, işletmeciler Semavi Siverek ve Ercan Siverek, influencer Yılmaz Burak Bozkurt ile Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Erdi Çetin, İhsan Aygün, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Atilla Aydın ve Işıl Işık tutuklandı.

Nuran Çokçalışkan

DÖRT İLDE OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Melisa Fidan Çalışkan

Gözaltındakiler dün, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılığın soruşturmasında şüpheliler hakkında; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ve “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Mahmut Uğur Ziylan

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmada adı geçen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ezgi Fındık

Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

