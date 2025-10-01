HABER

Lüks otomobiller, 22 milyarlık işlem... Yasa dışı bahis vurgunu için 6 ilde düğmeye basıldı: Onlarca tutuklama var

Mersin merkezli 6 ilde büyük bir operasyon gerçekleşti. 59 şüphelinin yasa dışı bahis üzerinden 9 ayda 22 milyar liralık işlem yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheliler yakalanırken 34 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ele geçirilen lüks araçları sergilendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle ilgili çalışma yaptı.

22 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Ekiplerin çalışmasında 59 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği, 9 aylık hesap hareketlerinde ise 22 milyar TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

6 İLDE 70 ADRESE OPERASYON

Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Bursa, İstanbul, Sivas ve Manisa’da 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HEPSİNE EL KONDU

Adreslerde yapılan aramalarda 105 adet cep telefonu, 115 adet sim kart, 10 adet USB bellek, 30 adet bilgisayar, 5 adet hard disk, 10 adet hafıza kartı, 91 adet banka kartı ile 3 lüks otomobile el konuldu.

34 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 59 şüpheliden 34’ü tutuklandı. 25 şüpheli ise şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

