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Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...

İstanbul Ümraniye'de lüks bir rezidansta tamamı üniversite öğrencilerin oluşan bir bahis çetesine operasyon düzenlendi. 'Dış finans evi' olarak kullanılan rezidans dairesinde şüphelilerin bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandığı tespit edildi. Yapılana aramada 26 ofis telefonu, 6 şahsi telefon, 7 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...
Doğukan Akbayır

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ümraniye ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan bir yasadışı bahis dış finans evini tespit eden siber polisi, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, finans evinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bir şüpheli tespit edildi.

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TAMAMI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Zanlı hakkında teknik ve fiziki takip başlatan polis, 19 Mayıs Pazartesi günü belirlenen rezidansa operasyon düzenledi. Özel harekat timleri ve siber polisinin gerçekleştirdiği baskında, tamamı çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrenci 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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FARKLI HESAPLARA PARA GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin, panel sistemi üzerinden farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemleri yapıldığı tespit edildi. "Yatır-çek onaylama" ekranlarının aktif olarak kullanıldığı belirlenen soruşturmada, şüphelilerin çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden sürdürdükleri bahis içerikli mesajlaşmalara ulaşıldı. Baskın yapılan rezidansta 26 ofis telefonu, 6 şahıs cep telefonu, yedi dizüstü bilgisayar, para hesaplarının tutulduğu bir defter ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İFADE İŞLEMLERİ 4 GÜN SÜRDÜ

Yakalanan bahis çetesi üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, 4 gün boyunca devam eden ifade işlemlerinin ardından, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye bahis Rezidans
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