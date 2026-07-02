HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Lüleburgaz'da lüks araç alevlere teslim oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz'da lüks araç alevlere teslim oldu

Yangın, öğle saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bulunan Derman Hastanesi önünde meydana geldi. Seyir halindeki BMW marka otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar ile yangının meydana geldiği noktanın hemen yanında bulunan hastanenin personeli ilk müdahaleyi yaptı.

Lüleburgaz da lüks araç alevlere teslim oldu 1

OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, lüks araçta hasar meydana geldi.

Lüleburgaz da lüks araç alevlere teslim oldu 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi Arabistan'dan Rize-Artvin'e direkt uçuş yapıldıSuudi Arabistan'dan Rize-Artvin'e direkt uçuş yapıldı
Malatya'da uzman çavuş kazara kendini vurduMalatya'da uzman çavuş kazara kendini vurdu

Anahtar Kelimeler:
yangın Kırklareli Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.