Lüleburgaz’da silah sesleri korkuttu

Kırklareli’nin Lüleburgaz Zafer Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandığı iddia edilen silahlı olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Lüleburgaz’da silah sesleri korkuttu

Olay, Zafer Mahallesi İnci Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 yıldır aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişiler arasında silahlı saldırı yaşandı. Taraflar arasında bu süreçte zaman zaman taciz ve tehdit gibi gerginliklerin de yaşandığı ileri sürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, olay çevrede tedirginliğe yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin inceleme başlattığı, çevredeki güvenlik kameralarının da incelenmeye alındığı öğrenildi.
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kırklareli
