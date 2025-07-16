Lvbel C5'in tahliyesi için 500 bin dolar rüşvet istendiği iddia edilmişti! HSK harekete geçti... Hakim ihraç talebiyle inceleniyor

‘Lvbel C5’ mahlasıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur (24), şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, takip eden süreçte de tutuklanmıştı.

Gebze Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Bodur, Kandıra Cezaevi’ne konulurken konuyla ilgili olarak çok ciddi bir iddia gündeme gelmişti.

HAKİM, AVUKATA YÖNLENDİRDİ

Bodur'un serbest kalması için çalışan yakınları, Gebze Adliyesi’nde hakim olan O.Y.'ye ulaştı. Basına yansıyan iddialara göre Bodur'un yakınları olayı hakim O.Y.'ye anlatıldı. O.Y. ise telefon numarası yazılı kağıdı verdi ve Bodur'un yakınlarına E.A. isimli şahıs ile konuşmalarını söyledi.

500 BİN DOLAR İSTEDİ

Timur Soykan'ın haberine göre yaşanan gelişmenin ardından Bodur'un yakınları bu kez E.A. ile buluştu. E.A. kendisinin avukat olduğunu ve Hakim O.Y. ile birlikte çalıştıklarını aktardı. E.A., Bodur'un yakınlarından 500 bin dolar istedi ve bu para karçılığında Bodur'u cezaevinden çıkarabileceklerini söyledi. Bodur'un yakınları duruma tepki gösterirken, avukat E.A., Hakim O.Y. ile telefon görüşmesi yaptı ve fiyatı 300 bin dolara çekti. Ayrıca E.A.'nın parayı vermemeleri durumunda Bodur'un 6 ay daha içerde yatacağını söyleyerek baskı kurduğu belirtildi.

FİYATI 100 BİN DOLARA KADAR DÜŞTÜ

Bodur'un yakınları ise teklifi kabul etmeyerek oradan ayrıldı. Avukat E.A. kısa süre sonra tekrar aradı ve fiyatı 100 bin dolara kadar düşürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından Bodur'un yakınları durumu yetkili makamlara bildirdi ve Kocaeli Başsavcılığı’na giderek başlarından geçenleri anlattılar. Savcılık, Avukat E.A’yı arayarak rüşveti vermeyi kabul ettiklerini söylemelerini ve ses kaydı alınmasını istedi. Savcılık kararıyla kayıt altına alınan bu görüşmede Avukat E.A. ile 50 bin doları peşin, 50 bin doları ise tahliyeden sonra vermek şartıyla anlaştılar. Avukat E.A. parayı ertesi gün getirmelerini söyledi.

"ADAMI TUTUKLUYORUZ, 700 BİN DOLAR 500 BİN DOLAR DİYORUZ"

Yapılan operasyon kapsamında Bodur'un yakınları ve avukat E.A. bir araya geldi. Avukat, kayıt altına alınan görüşmede her şeyi anlattı ve kendisinin bu işten 10 bin dolar aldığını, hakimle birlikte 10 kişinin daha bu işten pay aldığını belirtti. Ayrıca, "Ben size çok güvendiğim için parayı nakit alıyorum. Yoksa genelde nakit almıyoruz, ev, araba şeklinde alıyoruz. Adamı tutukluyoruz, ‘700 bin dolar, 500 bin dolar’ diyoruz. Bize çok araba düşüyor” dediği aktarıldı.

HSK İNCELEME BAŞLATTI! HAKİM İHRAÇ TALEBİYLE İNCELENİYOR

Öte yandan HSK, Gebze Adliyesi’ndeki hakim O.Y için inceleme başlattı. Hakim, meslekten ihraç talebiyle inceleniyor.