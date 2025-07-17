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'Lvbel C5'in tahliyesinde 500 bin dolar iddiası! Söz konusu iddiaya Altun'un avukatından açıklama: "Üvey kardeşi yoktur"

'Lvbel C5' lakaplı Süleyman Burak Bodur'un tahliyesinde 500 bin dolar istendiği iddiası gündem olmuştu. Olayda yer alan R.Ö'nün Fahrettin Altun'un üvey kardeşi olduğunu söylediği öne sürülmüştü. Altun'un avukatı yaptığı açıklamada "Müvekkilim sayın Fahrettin Altun’un bir üvey kardeşi yoktur" dedi.

'Lvbel C5'in tahliyesinde 500 bin dolar iddiası! Söz konusu iddiaya Altun'un avukatından açıklama: "Üvey kardeşi yoktur"
Recep Demircan

'Lvbel C5' lakaplı Süleyman Burak Bodur'un geçtiğimiz aylarda uyuşturucuyu özendirme suçundan tutuklanması ve tahliyesi sonrası ortaya çıkan '500 bin dolar' iddiasıyla ilgili aracı R.Ö'nün eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un üvey kardeşi olduğunu söylediği öne sürülmüştü.

ALTUN'UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Altun'un avukatı Sezgin Tunç açıklama yaparak "Bir Youtube hesabı ve ekli X iletisinde iddia edildiği gibi müvekkilim sayın Fahrettin Altun’un bir üvey kardeşi yoktur. Müvekkilimin şahısla bir bağlantısı ve ilgisi de bulunmamaktadır" dedi.

Lvbel C5 in tahliyesinde 500 bin dolar iddiası! Söz konusu iddiaya Altun un avukatından açıklama: "Üvey kardeşi yoktur" 1

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir Youtube hesabı ve ekli X iletisinde iddia edildiği gibi müvekkilim sayın Fahrettin Altun’un bir üvey kardeşi yoktur. Müvekkilimin şahısla bir bağlantısı ve ilgisi de bulunmamaktadır.

İddialar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu nezdinde devam eden bir soruşturma bulunduğu öğrenilmiş olup R.Ö. isimli şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı‘na dolandırıcılık şüphesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla duyururuz."

Lvbel C5 in tahliyesinde 500 bin dolar iddiası! Söz konusu iddiaya Altun un avukatından açıklama: "Üvey kardeşi yoktur" 2

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Lvbel C5
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