Maç başlamadan önce kaptanların birbirine flama vermesi ne anlama geliyor? Bu flamalar maçtan sonra ne yapılıyor?

Futbolda rekabetin temelinde centilmenlik mevcuttur. Centilmenlik kuralları sporcu sağlığıyla sınırlı değildir. Futbol içerisindeki tüm paydaşlarıyla paylaşılan karşılıklı saygıyı ifade eder. Kaptanların maç başlamadan önce flama teslimi yeşil sahaların ötesinde bir anlam taşır.

Doğukan Bayrak

Futbol, içerisinde bir oyundan fazlasını taşıyan köklü bir spordur. Futbol, sanayi devrimi sonrasında gelişen uluslararası konjenktürde bir yere sahip olmuştur. Ülkelerin ve insanların kültürel etkileşiminde futbol müsabakalarının birleştirici özelliği vardır. FIFA Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunlarının ardından dünya çapındaki en eski ve kapsamlı spor organizasyonudur. Futbolun bu özellikleri çeşitli siyasi, kültürel ve sosyolojik dönemlerden etkilenmiş ve etkilemiştir. Futboldaki birçok geleneksel uygulamaların kökeninde bu değerler yer alır.

Futbolun geçiş süreçlerindeki en derin dönemlerden birisi 2. Dünya Savaşı dönemi ve sonrasıdır. Dünya Kupası bu dönemde düzenlenememiştir. 1950'de düzenlenen FIFA Dünya Kupasıyla futbol politik ve diplomatik bir süreç inşasında dönemsel oalrak kullanılan bir araç görevini de üstlenmiştir. Özellikle Soğuk Savaş dönemindeki futbol karşılaşmaları; içerisinde saygı, özveri, insani duyguları pekiştirici ve bütünleştirici yönleriyle anılmaktadır. Bu dönemde geliştirilen bir gelenek olarak kaptanların flama değiştirmesi yer alır.

Maç başlamadan önce kaptanların birbirine flama vermesi ne anlama geliyor?

Futbolda gelenekler ve tarihsel bağlar önemlidir. Geleneklerin oluşma sürecinde saha ve saha dışı bütüncül bağlar mevcuttur.

Futbol takımlarında kaptanlar takımlarının saha içerisindeki sözcüsü niteliğindedir. Kaptanların flama değişmesi de takımlarının kimlikleri, niyetleri, bulundukları konum ve rakiplerine duydukları saygıyı temsil eden sembolik bir prosedürdür. Flamalar üzerinde kulüp / ülkelerin sembolleri , armalar, milli kimliğe dair motifler olabilmektedir. Flamalar kimi zaman bir ülkeyi, anlayışı, tarihi veya kökenlere duyulan bağları temsil edebilir. Takımın kaptanlarının bunu rakip kaptana teslim etmesi diplomatik bir saygı duruşudur. Mücadele öncesinde değer verdikleri olguların iyi niyetle rakiplerine teslim etmeleri ve teslim almaları sürecidir. Taraflar değiş tokuş ile hem koruyucu hem emanet edicidir. Mücadelenin düşmanlık içermediğini ve tarafların sadece rakip olduklarını temsil eder.

Özellikle Soğuk Savaş döneminin gergin siyasi koşulları arasında bu önemli bir anlama sahipti. Dönem içerisindeki yumuşama (detant) dönemi içerisinde sembolik anlamdan fazlası olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde gelenekselleşmiştir. Genellikle turnuvalar, milli maçlar ve yüksek profilli uluslararası mücadelelerde flamalar değiştirilir. Yerel lig gibi takımların birbirleriyle sürekli karşılaştığı mücadelelerde genellikle flama değişimi yapılmaz.

Maç başlamadan önce verilen bu flamalar maçtan sonra ne yapılıyor?

Flamalar maçlardan sonra flamayı alan takımın elinde kalır. Takımlar flamayı genellikle müzelerinde veya arşivlerinde saklamaktadır. Flamanın temsil ettiği değer veya mücadeleye göre çeşitli kullanımlara sahip olabilir. Örneğin uluslararası bir turnuva zaferinden sonra genç oyuncuların geleceğe yönelik teşvik edilmesi için antrenman tesislerinde sergileyen kulüpler mevcuttur.

Kullanım alanı fark etmeksizin kulüpler flamaları saklamaktadır. Bir flamanın arşivlerde saklanması kötü bir anlama gelmez. Aksine takım kaynakları arasında değerli görülüp özenle korunacağı anlamına gelir. Takım o flamayı içselleştirerek tarihinin bir parçası haline getirmiş olarak yorumlanır.

Anahtar Kelimeler:
futbol
