Mac Neo ve fiyatı ortaya çıktı: Apple'dan uygun fiyatlı masaüstü!

Apple'ın uygun fiyatlı ve kompakt bir masaüstü bilgisayar modeli piyasaya sürmeyi planladığı öne sürülüyor. İddiaya göre, MacBook Neo'ya benzer şekilde Mac Neo adını taşıyacağı söylenen bu küçük cihazın hem mevcut tedarik sıkıntılarına çözüm üretmesi hem de bütçesine dikkat eden kullanıcılara Apple ekosistemine çok daha uygun bir fiyatla giriş imkânı sunması hedefleniyor.

MAC NEO'NUN FİYATI NE KADAR OLACAK?

MacObserver'da yer alan habere göre, Mac Neo, yaklaşık 299 dolar seviyesinde bir fiyatla satılacak. Bu tutarın standart bir modelin yarısına denk geldiği belirtiliyor.

Apple'ın bu fiyat seviyesine ulaşabilmek için Mac Neo'yu alışılmış ağır metal gövde yerine renkli bir plastik kasayla üretmeyi planladığı aktarılıyor. Söz konusu tasarım tercihinin, cihaza mevcut iMac modellerine benzer şekilde canlı bir görünüm kazandırırken, üretim maliyetlerinin de oldukça düşük kalmasını sağlayacağı öne sürülüyor.

Öte yandan cihazın oldukça küçük bir tasarıma ve boyutlara sahip olacağı ifade ediliyor. İddialara göre Mac Neo'nun boyutu, küçük bir TV kutusuyla benzer düzeyde olacak. Arka tarafında ise ekran ve aksesuar bağlantısı için iki temel bağlantı noktasına yer verileceği belirtiliyor.

MACBOOK NEO STRATEJİSİ Mİ?

Bir diğer iddiaya göre Mac Neo, iPhone 17 Pro'da yer alan A19 Pro işlemcisi ile çalışacak. Cihazın 12 GB bellekle geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Mac Neo'nun, MacBook Neo'ya da uygun fiyatlı bir alternatif olacağı ifade ediliyor.