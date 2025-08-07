Mac'te ekran nasıl ikiye bölünür? Mac'te ekranı ikiye bölme

Mac’teki bölünmüş görünüm özelliği adından da anlaşılacağı üzere ekranı ikiye bölerek aynı anda iki farklı uygulamayla çalışmaya olanak tanır. Bu sayede bir yanda not alırken diğer yanda internette araştırma yapılabilir. İki ekran işlerin daha verimli bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Bu özellik en iyi şekilde kullanılmaya başlandığında zamandan da tasarruf edilir. Çoğu Mac uygulaması bu özelliği destekler fakat uygulamalarla çalışmayabilir. Yine de birçok uygulamada çalışan bir özellik olan ekranı bölme işlemi kullanıcılara büyük bir avantaj sağlar.
MacOS, klavye kısayollarıyla beraber kullanıcıların işlerini hızlandıran işletim sistemlerinden biridir. Bunun yanı sıra MacOS'ta Split View özelliği de bulunur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekranını ikiye bölüp aynı anda iki farklı web sitesinde gezinebilirler. Örneğin YouTube’da bir video izlerken diğer yandan bir alışveriş sitesindeki ürünlere bakılabilir. Mac işletim sistemindeki bölünmüş görünüm özelliği çoklu işleri halletmek için önceden ayarlanmıştır.
Mac’te ekranı ikiye bölge adımları aşağıdaki gibidir:
Bu yöntem sayesinde Mac kullanıcıları ekranı ikiye ayırarak daha verimli bir şekilde çalışabilirler.