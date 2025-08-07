HABER

  HABER
Mac'te ekran nasıl ikiye bölünür? Mac'te ekranı ikiye bölme

Mac bilgisayarda ekranı ikiye bölmek aynı anda birden fazla işi yapmanın en pratik yollarından biridir. Bu özellik sayesinde birden çok uygulama ya da Google Chrome sekmesi aynı anda açık tutulabilir. Bununla beraber pencereler arasında kolayca geçiş yapılabilir. Bu özellik Mac’te ilk bakışta göze çarpmasa da aslında kullanması oldukça kolay ve faydalı bir araç olarak öne çıkar. Peki, Mac'te ekran nasıl ikiye bölünür?

Mac’teki bölünmüş görünüm özelliği adından da anlaşılacağı üzere ekranı ikiye bölerek aynı anda iki farklı uygulamayla çalışmaya olanak tanır. Bu sayede bir yanda not alırken diğer yanda internette araştırma yapılabilir. İki ekran işlerin daha verimli bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Bu özellik en iyi şekilde kullanılmaya başlandığında zamandan da tasarruf edilir. Çoğu Mac uygulaması bu özelliği destekler fakat uygulamalarla çalışmayabilir. Yine de birçok uygulamada çalışan bir özellik olan ekranı bölme işlemi kullanıcılara büyük bir avantaj sağlar.

Mac'te ekran nasıl ikiye bölünür?

MacOS, klavye kısayollarıyla beraber kullanıcıların işlerini hızlandıran işletim sistemlerinden biridir. Bunun yanı sıra MacOS'ta Split View özelliği de bulunur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekranını ikiye bölüp aynı anda iki farklı web sitesinde gezinebilirler. Örneğin YouTube’da bir video izlerken diğer yandan bir alışveriş sitesindeki ürünlere bakılabilir. Mac işletim sistemindeki bölünmüş görünüm özelliği çoklu işleri halletmek için önceden ayarlanmıştır.

Mac'te ekranı ikiye bölme

Mac’te ekranı ikiye bölge adımları aşağıdaki gibidir:

  • İlk olarak ekranı bölmek istediğiniz iki pencereyi açın. Bunlar belgeler, tarayıcılar, uygulamalar ya da üzerinde çalıştığınız herhangi bir sayfa olabilir. Açtığınız pencerelerin sol üst köşesinde kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç renkli düğmecik göreceksiniz.
  • Fare imlecini yeşil düğmenin üzerine getirin ve basılı tutun. Karşınıza “Tam Ekrana Geç, Pencereyi Ekranın Soluna Yerleştir ve Pencereyi Ekranın Sağına Yerleştir” şeklinde birkaç seçenek çıkacak. İlk pencerenizin ekranın solunu ya da sağını kaplamasını istiyorsanız ikinci ya da üçüncü seçeneği işaretleyin.
  • Bu sayede bilgisayar ekranının yarısı ilk pencereye ayrılmış olur. Halihazırda diğer pencereler ise ekranın diğer yarısındaki küçük resimler halinde görünür. Boş kalan alanı doldurmak için ise ikinci pencereye tıklayın.

Bu yöntem sayesinde Mac kullanıcıları ekranı ikiye ayırarak daha verimli bir şekilde çalışabilirler.

Anahtar Kelimeler:
MacBook MacOS ekran mac
