HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Maç yaparken kale önünde hayatını kaybetti! Olay anı güvenlik kamerasında

İçerik devam ediyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Sinan Kurtoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan Kurtoğlu’nun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olay anı halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen Sinan Kurdoğlu bugün toprağa verilecek.

Kahreden olay dün akşam Orhangazi’deki bir halı saha tesisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu halı sahada futbol oynadığı esnada aniden rahatsızlandı.

Maç yaparken kale önünde hayatını kaybetti! Olay anı güvenlik kamerasında 1

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sinan Kurtoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Maç yaparken kale önünde hayatını kaybetti! Olay anı güvenlik kamerasında 2

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen Sinan Kurdoğlu bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Maç yaparken kale önünde hayatını kaybetti! Olay anı güvenlik kamerasında 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.