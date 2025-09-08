HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Ukrayna' iddiası: "3'e bölünecek"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi şeklinde 3 parçaya bölüneceğini ileri sürdü.

Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Ukrayna' iddiası: "3'e bölünecek"

Magyar Nemzet gazetesinin haberine göre, Orban, Kötcse kasabasında yaptığı konuşmada, uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni bir strateji getirdiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazandığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıf kaldığını kabul ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın kaderinin belli olduğunu ve bölünmeye başladığını belirten Orban, "Rusya'nın kontrolündeki bölge zaten var ve bugünkü tartışma sadece bu bölgenin kaç il içermesi gerektiği üzerine." dedi.

Viktor Orban, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi şeklinde 3 parçaya bölüneceğini savundu.

AB'nin de bir "parçalanma süreci" içerisinde olduğunu dile getiren Orban, "Temel bir değişiklik olmazsa, bu AB'nin son bütçesi olacak." diye konuştu.
(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat çeken zam kararı! İşte yeni fiyatlarDikkat çeken zam kararı! İşte yeni fiyatlar
Kamyonet ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybettiKamyonet ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Macaristan Rusya Ukrayna Viktor Orban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Flaş karar: CHP İstanbul il binasını kapatıyor!

Flaş karar: CHP İstanbul il binasını kapatıyor!

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.