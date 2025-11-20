Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "AB, Ukrayna’ya yapılan ödemeleri derhal durdurmalı"

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna’daki savaş, BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Gazze’de atılacak adımlar, Sudan’daki iç savaş ve insani kriz gibi gündem maddelerini görüşmek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geliyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Szijjarto, ABD’nin Ukrayna’da barışın tesisi yönündeki son çabalarına ilişkin, "Bu konuda bildiğim tek şey, Washington’da ABD Başkanı Trump ile (Macaristan) Başbakan Orban arasında yapılan görüşmede duyduklarıma dayanıyor. ABD Başkanı, barış çabalarını ilerletmekte halen kesin olarak kararlı. Ukrayna’da barışı sağlamaya çalışma konusunda kesin kararlı. Biz Macarlar da onun planlarını ve çabalarını desteklemeye tamamen kararlıyız" dedi.

Trump yönetiminin barış planının detaylarını bilmediğini ifade eden Szijjarto, "Hem Amerikalı hem Rus muhataplardan anladığım kadarıyla Avrupa’ya barışı geri getirebilecek bir anlaşmayla sonuçlanabilecek bir zirve hazırlamaya çalışıyorlar. Burada tartışmasız olan konu; mekan. Katılımcılar hazır olur olmaz, bu zirveye ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

"AB Komisyonu Başkanı Ukrayna’ya 100 milyar euro daha göndermek istiyor. Bu delilik"

Ukrayna parlamentosunun dün büyük bir yolsuzluk soruşturmasına karışan iki bakanı görevden almasıyla patlak veren yolsuzluk skandalının AB’nin Ukrayna’ya sağladığı finansal desteği etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine Szijjarto, "Normalde etkilemesi gerekirdi. Normal şartlar altında Brüksel’in Ukrayna’ya yapılan ödemeleri derhal durdurması ve acilen mali denetim talep etmesi gerekirdi. Avrupalı vergi mükelleflerinin paralarının Ukrayna’da nasıl harcandığını bilmemiz gerekiyor. Küresel medyanın tamamı, bu savaş mafyasının yolsuzluk sisteminin işleyişine dair haberlerle dolu. Şunu da not edeyim, burada en yumuşak ifadeleri kullanmaya dikkat ediyorum. Diğer yandan AB Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen), üye devletlere Ukrayna’ya 100 milyar euro daha verilmesi için mektup gönderiyor. Bu çılgınlık. Biz aklımızı mı yitirdik? Ukrayna’da bir savaş mafyası, bir yolsuzluk sistemi kurmuş yürütüyor ve AB Komisyonu Başkanı mektubunda buna değinmiyor bile. Ödemeleri durdurmak ve derhal mali denetim talep etmek yerine Ukrayna’ya 100 milyar euro daha göndermek istiyor. Bu delilik. Bu bir skandal" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’ya yapılan ödemeler derhal durdurulmalı"

Szijjarto, "Eğer Avrupa’da yolsuzluğu gerçekten ciddiye almak istiyorsak o halde ödemeleri derhal durdurmalı ve acilen mali denetim talep etmeliyiz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Ukrayna’da devletin en üst seviyesinde işleyen bir yolsuzluk sistemi mevcuttu. Avrupalı vergi mükelleflerinin parası nereye gönderildi, bunu bilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kallas: "Bu savaşı bitirmek için Ukraynalıların ve Avrupalıların da bu planlara onay vermesi gerekir"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün gündemimiz oldukça yoğun. Önce Ukrayna’yı konuşacağız. (Rus) Gölge filo konusunda daha spesifik olarak neler yapabileceğimizi ele alma planımız vardı. Çünkü bunun Rusya’nın savaşını finanse eden gelirleri üzerinde gerçekten etkisi var. Ama tabii son haberleri de konuşacağız. Avrupa, her zaman için kalıcı ve adil bir barışı desteklemiştir ve bunun sağlanmasına yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Kallas, "Tabii herhangi bir planın başarılı olması için Ukraynalıların ve Avrupalıların bu planın içinde olması gerekir. Bu açık" şeklinde konuştu.

Orta Doğu’da BM Güvenlik Konseyi kararı ışığında Gazze’yi konuşacaklarını ve ardından Sahel Bölgesi planlarıyla ilgili bir tartışmaları olacağını ifade eden Kallas, "Son olarak Sudan’ı konuşacağız. Bildiğiniz gibi Sudan’da vahşet işleyenlere baskı için Sudanlılara ilk kez yaptırım uyguluyoruz" dedi.

ABD’nin barış planı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD’nin Rusya ile irtibat halinde Ukrayna için hazırladığı barış planında Avrupalı yetkililerin herhangi bir rolü olup olmadığı yönündeki soruya, "Bildiğim kadarıyla yok" şeklinde yanıt verdi.

"Gazze’de şu anda çok kırılgan bir ateşkes var"

Kallas, Gazze’de eğitim verilecek kuvvetler hakkındaki soru üzerine ise, "Zaten Filistin Yönetimi’ne yardım eden EUPOL COPPS misyonumuz var. Bugün ayrıca Filistin Yönetimi ile reformları konuştuğumuz Filistin Bağışçılar Grubu Toplantısı da yapılacak. Sorunuza gelirsek plan, sınırı koruyacak 3 bin Filistinli polisin eğitimi ile ilgili. Bunlar, bir ülkede polisin yaptığı görevi yapacak. Biz iki devletli çözümü destekliyoruz ve bu iki devletin var olması gerektiği manasına geliyor. Yani süreçlere liderlik edecek ve sahip çıkacak onların Filistinlilerin olması gerekir. Biz sadece güven artırıcı önlemlerle ve polislerin eğitiminde yardımcı olabiliriz. Fakat tabii bunun için üye devletlerden ek kaynaklar ve bu misyonlara personel gönderilmesi de gerekli" şeklinde cevap verdi.

Kallas, bazı üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu’nda masum Filistinliler için adalet taleplerinin duyulduğu ve AB’nin adaletin tesisi konusuna odaklanıp odaklanmadığı yönündeki soruya, "Şu anda çok kırılgan bir ateşkes var ve odağımız, bu ateşkesi muhafaza ederek uzun süreli barışa dönüştürmek" cevabını verdi.

"Hem Ukraynalıların hem Avrupalıların plana onay vermesi gerekir"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı bitirmesinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Kallas, "Bu savaşı bitirmek için Ukraynalıların ve Avrupalıların da bu planlara onay vermesi gerekir. Putin, sivilleri bombalamayı ve insan öldürmeyi bırakırsa bu savaşı bitirebilir. Ancak Rusya tarafında hiçbir taviz görmüyoruz" dedi.

Kallas, "Bu savaşı bitirmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak daha önce söylediğimiz gibi barışın adil ve kalıcı olması gerekir. Bu da hem Ukraynalıların hem de Avrupalıların buna onay vermesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yapılacak görüş alışverişinin ardından savaşa ilişkin meselelerin konuşulması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır