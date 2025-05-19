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Macron'dan Gazze mesajı: "İnsani acı seviyesi katlanılamaz boyutta"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de "insani acı seviyesinin katlanılamaz boyutta" olduğunu söyledi.

Macron'dan Gazze mesajı: "İnsani acı seviyesi katlanılamaz boyutta"

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının genişlemesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta." ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York eyaletinde 18 Haziran’da Filistin meselesi hakkında düzenlenecek konferansa atıfta bulunan Macron, bu çerçevede iki devletli çözüm için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Macron ayrıca, ülkesi, İngiltere ve Kanada’nın imzasını taşıyan ve İsrail’e Gazze’ye yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulundukları ortak açıklamayı da paylaştı.

Söz konusu açıklamada, “İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız.” ifadesine yer verildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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