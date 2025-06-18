Macron’dan İsrail’e İran’daki nükleer hedefler dışındaki saldırılarını durdurma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail-İran gündemiyle yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamada bulundu. Macron, İsrail’e nükleer faaliyetler veya balistik füzelerle bağlantısız hedeflere yönelik saldırıları derhal sonlandırma çağrısında bulundu.

Macron, "İsrail saldırılarının giderek artan oranda İran'ın nükleer/balistik programıyla bağlantısı olmayan hedefleri vurması ve her iki ülkede sivil kayıpların artması endişe verici. Bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bu askeri operasyonların acilen durdurulması zorunludur" dedi.

Macron, ayrıca Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'a, Avrupalı yakın ortaklarla İran-İsrail çatışmalarını sona erdirecek "titiz bir müzakere çözümü" üzerinde çalışmaları talimatını verdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır