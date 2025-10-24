Macron'dan Ukrayna kararı! Rusya'yı kızdıracak gelişme

Macron, Londra'da hibrit formatta düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına, çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Macron, "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir barış koalisyonu olduğu hususunda şüpheye yer olmadığını savundu.

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR MÜZAKEREYİ REDDEDİYOR"

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barışın sağlanması için hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini aktararak "Bu koalisyonu, tam olarak sağlam ve kalıcı bir barışa erişebilmek için kurduk." dedi.

Kalıcı bir çatışmayı veya teslimiyeti istemediklerine işaret eden Macron, "Rusya, bu konuya karşı. O, bu yasa dışı ve gerekçesiz savaşı başlattı ve şu ana kadar herhangi bir müzakereyi reddediyor." yorumunda bulundu.

YENİ SEVKİYAT KARARI

Macron, Rusya'ya karşı baskıyı sürdürme çağrısı yaparak Zelenskiy'ye hitaben şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmaya devam etmeliyiz. Hava savunması kapasitesini, insansız hava araçları (İHA), İHA savarları. Volodimir bunu teyit etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ilave bazı Aster füzeleri, yeni eğitim programları ve Mirage (2000 savaş uçakları) teslim edeceğiz."

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıları nedeniyle Kiev hükümetine enerji alanında destek verilmesi gerektiğini savunan Macron, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) eşzamanlı olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macron, bu durumun, Rusya'nın savaşı finanse etme kabiliyetini etkileyeceği değerlendirmesinde bulunarak bu ülkeye karşı alınacak 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'nın kendisini gelecekte yeni bir saldırıya karşı koruyabilmesi için bir güvenlik stratejisi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Macron, çatışmalar sona erdikten sonra çok uluslu bir gücün Ukrayna'nın hava ve deniz sahalarını güvence altına almak için bu ülkeye konuşlandırılması ve Ukrayna ordusunu yeniden güçlendirmeye yönelik planları olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA