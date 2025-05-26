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Macron'dan Vietnam'la savunma ve ticaret iş birliğini artırma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma ve ticaret alanlarında Vietnam'la daha yakın iş birliği çağrısında bulundu.

Macron'dan Vietnam'la savunma ve ticaret iş birliğini artırma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti. Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile bir araya gelen Macron, özel hava yolu şirketi Vietjet ve Airbus arasında 20 adet A330-900 uçağının satış anlaşmasının yanı sıra savunma, nükleer enerji ve ticaret alanlarında da anlaşmalar imzaladı.

Fransa'nın Vietnam'ı kritik mineraller, yüksek hızlı demir yolu, sivil nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve havacılık gibi kilit sektörlerde de destekleyeceğini belirten Macron, iki ülkenin bu alanlarda ortak çalışabileceğini ifade etti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Emmanuel Macron
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