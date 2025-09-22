HABER

Macron duyurdu! Fransa, Filistin'i tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM'de yaptığı konuşmada Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını duyurdu. Macron açıklamasının devamında "Zamanı geldi. Artık barışın zamanı geldi. Bugün burada toplanmamızın nedeni barıştır" dedi.

Recep Demircan

Fransa, Filistin'i devlet olarak tanıdı. Açıklama ABD'deki BM toplantısında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi.

"ARTIK BARIŞIN ZAMANI GELDİ"

Macron açıklamasında şunları ifade etti:

"Zamanı geldi. Artık barışın zamanı geldi. Bugün burada toplanmamızın nedeni barıştır. Artık barış için bekleyemeyiz. Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlayamadık."

5 ÜLKE TANIMIŞTI

Dün Kanada, İngiltere, Avustralya ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

SAYI 152 OLDU

Böylece Filistin'i tanıyan BM üyesi devlet sayısı 152'ye yükseldi.

22 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

