Macron duyurdu! Fransa, Filistin'i tanıdı

Fransa, Filistin'i devlet olarak tanıdı. Açıklama ABD'deki BM toplantısında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi.
Macron açıklamasında şunları ifade etti:
"Zamanı geldi. Artık barışın zamanı geldi. Bugün burada toplanmamızın nedeni barıştır. Artık barış için bekleyemeyiz. Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlayamadık."
Dün Kanada, İngiltere, Avustralya ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanımıştı.
Böylece Filistin'i tanıyan BM üyesi devlet sayısı 152'ye yükseldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum