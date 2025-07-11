HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Macron: Filistin devletini tanımak için her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Macron: Filistin devletini tanımak için her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Macron, Starmer ile Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu’ya yönelik yaklaşımlarının da benzer olduğunu belirtti. Bölgede ateşkese ulaşılması, barış yolunun bulunması ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Macron, “Birlikte, Gazze’de ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptık. Rehinelerin ve Gazzelilerin çektiği acıların sona ermesi için buna acilen ihtiyaç var. Sonu ve stratejisi olmayan bir savaşın sürmesi, bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme olan inancını dile getiren Macron, “Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi. Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün aynı zamanda İsrail’in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağını kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parmağına somun sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Parmağına somun sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Isparta'da feci kaza: iki otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandıIsparta'da feci kaza: iki otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK silah bıraktı, tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasında! On binlerce kişiyi ilgilendiren af mı geliyor? Demirtaş sürprizi

PKK silah bıraktı, tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasında! On binlerce kişiyi ilgilendiren af mı geliyor? Demirtaş sürprizi

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha... İstanbul'a geliyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha... İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Dünya literatürüne giren vaka!

Dünya literatürüne giren vaka!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.