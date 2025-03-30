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  4. Macron'un en büyük rakibi... Le Pen için kader günü: Suçlu bulunursa aday olamayacak

Macron'un en büyük rakibi... Le Pen için kader günü: Suçlu bulunursa aday olamayacak

30.03.2025 21:44
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Fransa'daki seçimlerde yükselişini sürdüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen ismi Marine Le Pen için yarın karar günü... Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmete geçirmekle yargılandığı davanın yarınki duruşmasında suçlu bulunursa 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak. Le Pen, Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi konumundaydı.

Macron'un en büyük rakibi... Le Pen için kader günü: Suçlu bulunursa aday olamayacak

Paris Ceza Mahkemesi yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan ve 2027 seçimleri için yeniden aday olacağını duyuran Le Pen'in yolsuzlukla yargılandığı davada kararını açıklayacak.

YASAĞIN DERHAL UYGULANMASINI İSTİYORLAR

Geçen yıl görülmeye başlanan, Le Pen ve beraberindeki 26 kişinin yolsuzlukla yargılandığı davanın yarınki duruşmasından çıkacak karar, aşırı sağcı liderin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmasına engel olabilir.

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Le Pen'in davasında savcılar, Paris Ceza Mahkemesi'nde yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine, aşırı sağcı lider hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını istiyor.

Bazı Fransız hukukçular Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda verdiği yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor.

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2027 İÇİN ADAY OLAMAYACAK

Yargıçların Anayasa Mahkemesinin kararından hareketle temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmetmesi halinde aşırı sağcı Le Pen, 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışamayacak.

Öte yandan, bazı hukukçular ise Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını savunuyor.

Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesinin 2024 yılında kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan Fransız kolonisi Mayotte'un eski yerel seçilmişi Rachadi Saindou'nun temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden görevden alınmasına ilişkin verdiği kararın yasalara uygun olduğuna hükmetmişti.

Paris Ceza Mahkemesi, Le Pen ile ilgili kararını 31 Mart'ta açıklayacak.

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NE OLMUŞTU?

Le Pen'in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismini alan oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa macron
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