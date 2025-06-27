Madagaskar'ın başkenti neresi? Madagaskar'ın başkenti hakkında bilgiler

Madagaskar bir ada ülkesi olduğundan hiçbir kara ülkesine sınırı bulunmaz fakat en yakın komşusu Mozambik'tir. Ülkede konuşulan resmi diller Malgaşça ile Fransızca'dır. Ülkenin nüfusunun büyük bir bölümü ise gençlerden oluşmaktadır. Madagaskar coğrafi açıdan 5 bölgeye ayrılır. Bunlar doğu sahili, kuzeyde bulunan Tsaratanana kütlesi, merkez yaylalar, batı sahili ve güneybatı olarak tanımlanabilir. Tüm bunlarla beraber ülkenin başkenti de merak konusudur.

Madagaskar’ın başkenti neresi?

Madagaskar’ın başkenti neresi sorusunun yanıtı Antananarivo'dur. Antananarivo, Madagaskar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir Analamanga bölgesinin de merkezi konumundadır. Antananarivo 1,280 metre yükseklikte ve adanın tam ortasında konumlanmıştır. Şehir adanın en büyük nüfusuna sahip kenti olarak öne çıkar. Bu açıdan bakıldığında ülkenin siyasi, kültürel, eğitimsel ve ekonomik merkezidir. Şehrin kısaltılmış adı Tana olarak anılır. Turistik açıdan ziyaretçilerine yeme içme, alışveriş ve gezinti olanakları sunar.

Şehir merkezindeki denetimsiz trafik ve çevre kirliliği turistleri memnun etmese de tarihi ve kültürel açıdan büyük bir mirasa sahiptir. Bilhassa şehirdeki Haute-Ville bölgesi sömürge mimarisi ve serin iklimiyle görülmesi gereken yerlerdendir. Bununla beraber bölgede yerel el sanatlarının uygun fiyatlara satın alınabileceği yerel pazarlar mevcuttur.

Antananarivo'ya nasıl gidilir?

Madagaskar’ın en büyük şehri ve başkenti olan Antananarivo kısaca “Tana” olarak da adlandırılır. Ülkenin siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan en önemli kentidir. Antananarivo şehrinde uluslararası bir havaalanı mevcuttur. Ülkemizden gitmek isteyen ziyaretçiler için direkt uçuşlar mevcuttur. Şehir genelinde kasım ve nisan ayları arasında sıcak ve yağışlı bir iklim hakim olur. Mayıs ile ekim ayları arasında ise kurak ve soğuk hava şartları yaşanır.

Antananarivo'da gezilecek yerler

Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Rova

Tana şehrindeki Manjakamiadana isimli surlarla çevrili olan bu saray şehrin en yüksek noktasında yer alır. Saray, Kraliçe I. Ranavalona için İskoç misyoner James Cameron tarafından inşa ettirilmiştir. Saray 1995 yılında yaşanan bir yangında büyük hasar gördüğünden hala tadilat sürecindedir. Buna rağmen ziyarete açık yerleri de mevcuttur.

Andafivaratra Müzesi

Pembe renkli barok sarayın içerisinde yer alan müze geçmişte Başbakan Rainilaiarivony’nin ikamet ettiği evdi. Müze koleksiyonu içerisinde Merina kral ve kraliçelerine ait kişisel eşyalar sergilenir. Aynı zamanda müzede dönemin renkli yaşamı ve saray etrafında önemli karakterler de yad edilmektedir.

Anosy Gölü

Başkentin güney bölgesine yer alan yapay bir gölet olarak öne çıkar. Geçmiş dönemde bir bataklık olan bu bölge I. Radama yönetimi esnasında yapılandırılarak gölet haline getirilmiştir. James Cameron tarafından tasarlanan gölet kalp şeklindedir. Tam ortasında ise bir boğaz ve şehre bağlanan bir ada bulunur. Adanın üzerinde I. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin anısına ait bir anıt vardır.

Antananarivo'da görülmesi gereken diğer yerler: Museum of Ethnology and Paleontology, Korsan Müzesi, Hayvanat Bahçesi, Ambohimanga Sarayı olarak sıralanabilir.

Antananarivo'da şehir içi ulaşım

Şehir taksi, otobüs ve yaya olarak gezebilmek için uygundur. Taksi kullanmak isteyen ziyaretçilere önceden fiyat pazarlığı yapmaları tavsiye edilir. Öte yandan şehir merkezindeki trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Otobüsler diğer ulaşım araçlarına kıyasla uygun fiyatlıdır fakat son derece kalabalıktır.

Madagaskar'da ne yenir?

Madagaskar mutfağında Polinezyalı Malaylar, Afrikalılar, Araplar, Hintler ve Avrupalılar’ın etkileri görülmektedir. Ülkede temel gıda maddesi pirinç olmakla beraber meyve ve sebzeler de sıklıkla tüketilir. Adada ananas, mango, şeftali, üzüm, avokado ve liçi gibi meyveler yetişir.

En çok tercih edilen etler arasında tavuk, sığır eti ve balık bulunur. Pirinç üstüne pişmiş yiyeceklerin eklenmesi ile hazırlanan Laoka sıklıkla tüketilen lezzetlerden biridir. Bu tür yemekler çeşit soslar ile servis edilir. Adanın yüksek kesimlerinde domates sosları kullanılırken, kıyı bölgelerinde ise Hindistan cevizi sütü tercih edilir.

Antananarivo'da alışveriş

Şehirde alışveriş yapmak isteyen ziyaretçiler çoğunlukla “zoma” adı verilen pazar yerlerini tercih ederler. Bu pazarlarda yerli halk tarafından satılan sebze ve meyvelerin yanı sıra bölgeye özgü yemeklerden de tadılabilir. Bununla beraber yerli halkın ürettiği zanaat ürünleri ve hediyelik eşyalar da bu pazarlardan satın alınabilir.