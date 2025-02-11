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Madde bağımlısı oğlu evini satmasını istedi, kabul edilmeyince darp etti! Hapse girince en çok annesi sevindi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.02.2025 10:52
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Burdur'un Bucak ilçesinde, madde bağımlısı oğlunun şiddetine maruz kalan Melek Gündüz, yaşadığı korkunç dehşeti anlattı: "Evimi satmamı istedi, reddedince beni öldüresiye dövdü!" Oğlu Konya'da yakalanarak tutuklandı. Melek Gündüz, "Oğlum tutuklandı ama ben buna seviniyorum" dedi.

Madde bağımlısı oğlu evini satmasını istedi, kabul edilmeyince darp etti! Hapse girince en çok annesi sevindi...

Burdur'da yaşanan olay, 23 Ocak Perşembe günü Bucak ilçesi Alkaya Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan H.G., annesi Melek Gündüz'ü darp ettikten sonra kaçtı. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, H.G.'nin izini sürerek Konya'nın Beyşehir ilçesinde yakalanmasını sağladı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ONU DEFALARCA TEDAVİ ETTİRMEK İSTEDİM, YALVARDIM AMA KABUL ETMEDİ "

Oğlu cezaevine girdikten sonra yaşadığı korku dolu anları anlatan acılı anne Melek Gündüz, oğlunun madde bağımlılığı nedeniyle hayatlarının altüst olduğunu belirterek, "Oğlum 8 yıl önce madde bağımlısı oldu. O zamandan beri sürekli bize tehdit, küfür ve hakarette bulunup darp ederdi. Madde bağımlısı olmadan önce saygılı ve efendi biriydi ama bu illet yüzünden bu hale geldi. Onu defalarca tedavi ettirmek istedim, yalvardım ama kabul etmedi. Hatta 'Senin yanında ben de gelirim' dedim, yeter ki tedavi olsun ama dinlemedi" ifadelerini kullandı.

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"OĞLUMDAN TOKAT YEMEKTEN YÜZÜM TANINMAZ HALE GELDİ "

Bağımlılık nedeniyle oğlunun sürekli kendisinden para istediğini dile getiren anne, yaşadığı maddi kayıpları dile getirerek, "Bağımlı olduktan sonra benden sürekli para istemeye başladı. Tarlamı, arsamı, ineklerimi sattırdı. Elimde ne varsa hepsini sattırdı, hiçbir şeyim kalmadı. En son olay günü gece saat 01.00-02.00 sıralarında yanıma gelip durduk yere tokat attı. Ben onu itmeye çalıştıkça yüzüme vurmaya devam etti. Yüzüm tanınmaz hale geldi neredeyse. Elinden kurtulup lavaboya kaçtım. Birkaç saat sonra namaz kıldığım esnada dizlerime kapandı ve 'Anne hakkını helal et' dedi. Ben de onu ittirip evden kaçtım"

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"EVİMİ SATMAMI İSTEDİ, SATMADIM VE YİNE DARP ETTİ"

Melek Gündüz, oğlunun sürekli mal varlıklarını satmasını istediğini belirterek, "Benden evimi satmamı istemişti. 'Araba alacağım, kepçe alacağım' diye beni kandırmaya çalıştı ama uyuşturucu alacağını bildiğim için kabul etmedim. Bunun üzerine gelip beni darp etti" dedi.

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"OĞLUM TUTUKLANDI VE BEN BUNA SEVİNİYORUM "

Melek Gündüz, çocuğu madde bağımlısı olan diğer annelere seslenerek, "Buradan çocuğu madde bağımlısı olan diğer annelere sesleniyorum: Evladına acımasın. Hak, adalet ne istiyorsa onu yapsın. Çünkü ben yandım, başka anneler yanmasın. Bana yardımcı olan jandarmalara, savcıya ve hakime teşekkür ediyorum. Oğlum tutuklandı ama ben buna seviniyorum. Neden derseniz, bu halkın, çoluğun çocuğun bu maddelerden korunması lazım. En azından içerideyken bu maddeden uzak olacak" şeklinde konuştu.

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Olayla ilgili jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında H.G.'ye yardım ve yataklık eden, ayrıca birlikte uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 10 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
madde bağımlılığı uyuşturucu anne hapis oğlu
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