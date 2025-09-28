HABER

Madde krizine girdi! Cami tuvaletini bakın ne hale getirdi

Batman'da madde krizine girdiği iddia edilen kişi cami tuvaletinin camlarını parçaladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken konuyla ilgili de inceleme başlatıldı.

Ufuk Dağ

Batman Merkez Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan Lale Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, caminin tuvaletine giren bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek hem kendisine hem de çevreye zarar verdi.

CEMAAT İHBAR ETTİ

Madde kullandığı ileri sürülen şahıs cami tuvaletine girdi. Tuvalette uzun süre kaldıktan sonra tuvalet kapısının camına yumruk atan şahıs ardından bağırmaya başladı. Cami cemaatinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kolu kanlar içerisinde camda asılı kalan şahsı uğraşlar sonucu kurtardı. Kendinde olmadığı iddia edilen şahıs ilk müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman cami
