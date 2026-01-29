HABER

Madde kullandığı iddia edilen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, sokak ortasında fenalık geçiren madde bağımlısı olduğu iddia edilen iki şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Madde kullandığı iddia edilen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 914 Sokak içerisinde madde kullandığı iddia edilen M.Ö., ile B.K., fenalık geçirdi. Sokak ortasında fenalık geçiren her iki şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan her iki şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Madde kullandığı iddia edilen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı 1

Madde kullandığı iddia edilen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı 2


