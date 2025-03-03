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Maden faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı: “Zoru başarıyoruz imkansız biraz zaman alıyor”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 09:07
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Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 263 madenci, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualarda, faciada hayatını kaybeden madenciler için rahmet dilendi. Detaylar haberimizde...

Maden faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı: “Zoru başarıyoruz imkansız biraz zaman alıyor”

Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde gerçekleşen maden faciasında hayatını kaybeden işçiler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, ardından hayatını kaybeden madenciler için dualar edildi.

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“263 MADEN İŞÇİMİZİ ANIYORUZ”

16 yıllık maden işçisi Özgür Sepetçi, "263 maden işçimizi anıyoruz, Allah rahmet eylesin. Her sene olduğu gibi dualarımızı yapacağız. Yine işimizin başındayız. Devletimize her zaman katkıda bulunacağız. Ben de 16 yıllık madenciyim. Devlet izin verdiği müddetçe kömür çıkartmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayındayız. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Dualarımız inşallah arşa ulaşır. Açıkçası bizim için dua ile mücadele etmek zor değil. Zoru başarıyoruz, imkansız biraz zaman alıyor. Artık ellerimiz ve vücutlarımız alıştı. Zor gelmiyor" dedi.

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İşçiler duaların ardından çalışmak için yerin metrelerce altına indi.

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Törene; Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, siyasi parti ve sendika temsilcileri, belediye başkanları ve madenciler katıldı.

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(İHA)

1992'de facia unutulmadı! 263 madenci dualarla anıldı1992'de facia unutulmadı! 263 madenci dualarla anıldı
Tarihi gelenek Erzincan'da bu sene de sürdürüldüTarihi gelenek Erzincan'da bu sene de sürdürüldü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı maden faciası
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