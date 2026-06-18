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Maden ocağındaki göçükte yeni gelişme: 4 gözaltı

Bolu’nun Mengen ilçesinde Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Maden ocağındaki göçükte yeni gelişme: 4 gözaltı

Bolu’nun Mengen ilçesinde Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise 32 saattir aralıksız sürüyor.

Mengen ilçesinin Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında dün sabah saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla madene giren işçilerin bulunduğu bölgede göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul’un (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR 32 SAATTİR SÜRÜYOR

Göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Muhammet Özkul’un cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise 32’nci saatine girdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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