Maden suyu tansiyonu yükseltir mi? Maden suyunun tansiyona etkisi

Saf oluşu ve içeriğindeki bileşenleri nedeni ile insan sağlığına birçok fayda sağladığı bilinen maden suyunun en bilinen olumlu etkileri ve insan sağlığına karşı faydaları şu şekildedir:

Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterol seviyesini yükseltir.

Kalp sağlığını destekleyici etkisi vardır. Bu da kalp hastalığı riskini azaltıcı etki sağladığı anlamına gelmektedir.

Hazımsızlık sorununu giderir.

Kabızlık rahatsızlığını engeller. Bağırsakları gevşetir ve bağırsak hareketlerini arttırır.

İçeriğinde magnezyum ve kalsiyum barındırdığı için kemik sağlığı bakımından da faydalı bir içecektir. Kemik sağlığının güçlenmesi ilerleyen yaşa bağlı olarak meydana gelebilecek olan kemik erimesi olasılığını da ortadan kaldırmaktadır.

Vücutta oluşan mineral eksikliğini gidericidir. Çok belirgin olarak kendini göstermese de vücuttaki minerallerin eksikliği insanın genel sağlığı üzerinde olumsuz etkilere enden olabilmektedir. Maden suyu da bu eksikliği gidermektedir.

İnsan bedenindeki kolajen üretiminin desteklenmesini sağlar. Bu durum da yaşlanma karşıtı etkileri geciktirir ve yüzdeki kırışıklıkların oluşmasını engeller.

Hamile kişiler için de önerilebilen maden suyu hem hamile kadınlar hem de emziren annelerin tüketebileceği bir içecektir. Mutlaka doktora danışarak tüketilmelidir ve doğumdan sonraki süreçte sütün artmasına destek olabilir.

Maden suyunun içeriğinde birçok mineral yer almaktadır. Genel olarak maden suyunda şu mineraller bulunmaktadır:

Çinko

Demir

Sodyum

Potasyum

Bikarbonat

Kalsiyum

Magnezyum

Hem yetişkinler için hem de çocuk bireyler için faydalı olduğu bilinen maden suyu bir yetişkin kişinin günlük olarak alması gereken tüm mineralleri gerekli ve yeterli oranlarda barındırmaktadır. Spor yapanların da enerjisini yükselten ve performansını arttıran maden suyu yüksek tansiyon hastalarının dikkatli ve mutlaka doktora danışarak kullanması gereken içeceklerden biridir. Yüksek tansiyon hastalarının maden suyu tüketecekleri durumlarda düşük sodyumlu olan maden sularını tercih etmesi tavsiye edilir.

Maden suyu tansiyonu yükseltir mi?

Yüksek tansiyon tanısı konmuş olan kişilere maden suyu içmek önerilmez. Bu durumun nedeni maden suyunun tansiyon üzerindeki çeşitli etkileridir. Maden suyu tüketmek bazı kişiler için riskli olabilmektedir. Çünkü her ne kadar birçok yararı olduğu kabul edilse de maden suyunun bazı zararları ve yan etkileri de bulunabilmektedir. En bilinen bazı zararları şunlardır:

Asidik bir yapıya sahip olduğu için diş minelerine zarar verebilir.

Midede ağrı ya da çeşitli mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Parazitler barındırabilme olasılığı tüketilen maden suyunun hangi kaynaktan geldiği ile ilgilidir. Eğer güvenilir bir kaynaktan gelmiyorsa birçok hastalığa neden olabilir. İshal, sulu ishal, ateş, kusma gibi rahatsızlıklar bu olasılıklar arasındadır.

Plastik bir şişede bulunuyorsa vücuda bazı mikroplastikler girmesine neden olabilir. Mikroplastik ise çeşitli hormon bozukluklarına neden olabilmektedir.

Maden suyunun tansiyona etkisi nedir?

Maden suyunun etkilerinden biri de kan basıncının düşürmesidir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar ve deneylerin sonucunda yüksek tansiyon tanısı konmuş olan kişilerin maden suyu tüketmesinin tansiyon seviyelerinde düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir.

Tansiyon hastalarının ortak problemi magnezyum eksikliği yaşamalarıdır. Magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan maden suyunun tansiyon hastaları tarafından tüketilmesi de direkt olarak tansiyon düşürücü etki yapabilmektedir.