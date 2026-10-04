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Madenci kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı maden şirketinde çalıştıkları öğrenilen mesai arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Madenci kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Ekim Cumartesi günü saat 23.40 sıralarında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı maden şirketinde görev yaptıkları belirtilen M.G. ile R.K. (39) ve B.G. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda R.K. ve B.G. kesici aletle yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Emniyete "kesici aletle yaralama" ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kalp bölgesi ve çene altından ağır yaralanan 39 yaşındaki R.K., Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayda sol el serçe parmağı koptuğu belirlenen diğer yaralı B.G. ise Uzunköprü'deki ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÇAVUŞLU KÖYÜNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli M.G. (52), emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu Çavuşlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kavga
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