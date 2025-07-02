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Madleen gemisi nedir, içinde kimler vardı? Madleen gemisi ne taşıyordu, nereden yola çıktı?

Son günlerde adı gündemden düşmeyen Madleen isimli gemi, mürettebatı, yola çıkış hedefleri, ismi ve yaşanan süreçler nedeni ile hâlâ konuşulmaktadır. İsmini önemli kabul edilen ve simge haline gelen bir kişiden alan Madleen gemisi, taşıdığı malzemeleri ve hedefleri ile önemli bir sembol haline gelmiştir.

Madleen gemisi nedir, içinde kimler vardı? Madleen gemisi ne taşıyordu, nereden yola çıktı?
Ferhan Petek

1 Haziran 2025 tarihinde 12 kişi ile yola çıkan Madleen gemisinin, ismini Gazze’deki ilk ve tek balıkçı olan Madleen Kullab’tan aldığı bilinmektedir. Yapılan açıklamalara göre bu isim hem toplumsal tabuları cesareti ile yıkma mücadelesi vermesi hem de Filistin halkının gücünü temsil etmesi nedeni ile gemiye verilmiştir. Alışılmış olanın dışında bir yardım seferi düzenlediği belirtilen Madleen yardım gemisinin adı, Madleen Kullab’a yapılan bir saygı duruşu ve onun aracılığı ile insanlığa bir mesaj verme çabası olarak ifade edilmiştir.

Madleen gemisi nedir? Madleen gemisi kimindir? Madleen gemisi hangi ülkenindir?

Madleen yardım gemisi, Gazze’ye insani yardım ulaştırabilmek amacı ve Filistin’e uygulanan ablukayı protesto etmek hedefi ile haziran ayının başında yola çıktığı ifade edilen bir gemidir. Freedom Frotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından organize edilen Madleen yardım gemisi seferi 2000 kilometre kadar süren bir yolculuğun ardından Gazze’ye ulaşma amacı ile düzenlenmiştir.

Herhangi bir devlete ve ülkeye bağlı olmadığı açıklanan Madleen yardım gemisi uzun süre gündemden düşmemiş ve hem taşınan yükler hem de içinde yer alan mürettebatı ile konuşulmaya devam etmektedir. Çok uluslu bir sivil yardım projesinin önemli bir parçası olarak planlanan ve bu planlama ile yola çıkan Madleen yardım gemisi bağımsız ve tamamen gönüllüler ile planlanan bir sefere çıkmıştır.

Madleen gemisinde kimler vardı? Madleen gemisi ne taşıyordu?

Freedom Flotilla Coalition adı verilen uluslararası bir organizasyonun denetlediği Madleen yardım gemisi 12 mürettebat ve yardım malzemeleri ile yola çıkmıştır. Gemide Gazze’deki sivil halka ulaştırmak üzere şu malzemeler taşınmaktadır:

  • Bebek maması
  • Bebek bezi
  • Un
  • Pirinç
  • Kadınlar için hijyen ürünleri
  • Su arıtma kitleri
  • Koltuk değnekleri
  • Çocuklar için çeşitli protezler

Gazze’deki ablukayı protesto etmek, bu konuda bir farkındalık oluşturarak sembol haline gelmek ve somut yardım ulaştırmak gibi amaçlara bağlı olarak yola çıkan Madleen insani yardım gemisindeki tamamı gönüllülerden oluşan 12 kişinin isimleri ise şunlardır:

  • İklim aktivisti Greta Thunberg
  • Fransız Filistin kökenli olan Avrupa Parlamento Üyesi Rima Hassan
  • İrlandalı oyuncu Liam Cunningham
  • İspanyol aktivist Sergio Toribio
  • Al Jazeera gazetecisi Omar Faiad
  • Şuayb Ordu
  • Pascal Maurieras
  • Yanis Mhamdi
  • Hollanda uyruklu Marco van Rennes
  • FFC (İnanç ve Özgürlük Koalisyonu – Faith and Freedom Coalition) Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi olan Yasemin Acar
  • Reva Viard
  • Fransa’dan gönüllü Baptise Andre

Madleen gemisi nereden yola çıktı? Madleen gemisi nerededir?

Biri gazeteci toplamda 12 kişilik mürettebat ile 1 Haziran 2025 tarihinde İtalya, Sicilya adasında yer alan Katanya limanının yola çıkan Madleen gemisi takip ettiği yaklaşık 2000 kilometrelik yolculuk ardından Gazze’ye yardım götürmeyi hedeflemiştir.

Madleen gemisi son durumuna göre 9 Haziran 2025 sabahı İsrail ordusu gemiye müdahale etmiştir.

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Filistin İsrail Greta Thunberg gemi Gazze
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