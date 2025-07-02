Madleen gemisi nedir, içinde kimler vardı? Madleen gemisi ne taşıyordu, nereden yola çıktı?

1 Haziran 2025 tarihinde 12 kişi ile yola çıkan Madleen gemisinin, ismini Gazze’deki ilk ve tek balıkçı olan Madleen Kullab’tan aldığı bilinmektedir. Yapılan açıklamalara göre bu isim hem toplumsal tabuları cesareti ile yıkma mücadelesi vermesi hem de Filistin halkının gücünü temsil etmesi nedeni ile gemiye verilmiştir. Alışılmış olanın dışında bir yardım seferi düzenlediği belirtilen Madleen yardım gemisinin adı, Madleen Kullab’a yapılan bir saygı duruşu ve onun aracılığı ile insanlığa bir mesaj verme çabası olarak ifade edilmiştir.
Madleen yardım gemisi, Gazze’ye insani yardım ulaştırabilmek amacı ve Filistin’e uygulanan ablukayı protesto etmek hedefi ile haziran ayının başında yola çıktığı ifade edilen bir gemidir. Freedom Frotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından organize edilen Madleen yardım gemisi seferi 2000 kilometre kadar süren bir yolculuğun ardından Gazze’ye ulaşma amacı ile düzenlenmiştir.
Herhangi bir devlete ve ülkeye bağlı olmadığı açıklanan Madleen yardım gemisi uzun süre gündemden düşmemiş ve hem taşınan yükler hem de içinde yer alan mürettebatı ile konuşulmaya devam etmektedir. Çok uluslu bir sivil yardım projesinin önemli bir parçası olarak planlanan ve bu planlama ile yola çıkan Madleen yardım gemisi bağımsız ve tamamen gönüllüler ile planlanan bir sefere çıkmıştır.
Freedom Flotilla Coalition adı verilen uluslararası bir organizasyonun denetlediği Madleen yardım gemisi 12 mürettebat ve yardım malzemeleri ile yola çıkmıştır. Gemide Gazze’deki sivil halka ulaştırmak üzere şu malzemeler taşınmaktadır:
Gazze’deki ablukayı protesto etmek, bu konuda bir farkındalık oluşturarak sembol haline gelmek ve somut yardım ulaştırmak gibi amaçlara bağlı olarak yola çıkan Madleen insani yardım gemisindeki tamamı gönüllülerden oluşan 12 kişinin isimleri ise şunlardır:
Biri gazeteci toplamda 12 kişilik mürettebat ile 1 Haziran 2025 tarihinde İtalya, Sicilya adasında yer alan Katanya limanının yola çıkan Madleen gemisi takip ettiği yaklaşık 2000 kilometrelik yolculuk ardından Gazze’ye yardım götürmeyi hedeflemiştir.
Madleen gemisi son durumuna göre 9 Haziran 2025 sabahı İsrail ordusu gemiye müdahale etmiştir.