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Madleen nedir, ne demek? Madleen kimdir, Gazze'ye giden geminin adı neden Madleen?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen çeşitli konulardan biri de adı sık duyulan Madleen isimli gemi olmuştur. İşlevi ve amacı kadar ismi ile de merak konusu olan Madleen gemisi köklü bir tarihçeye sahiptir.

Madleen nedir, ne demek? Madleen kimdir, Gazze'ye giden geminin adı neden Madleen?
Ferhan Petek

Adı son günlerde gündemden düşmeyen Madleen gemisi, Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından organize edilmiş oaln bir gemidir. 2025 yılının haziran ayının başında İtalya’da yer alan Sicilya adasının Katanya limanından yola çıkan gemi 2000 kilometreye varan bir yolculuk ile Gazze’ye ulaşma hedefi belirlemiştir.

Madleen nedir, Madleen ne demek? Madleen kimdir?

Madleeen yardım gemisi Gazze’deki insanlara yardım ulaştırabilmek adına ve İsrail’in Gazze üzerinde oluşturduğu ablukaya karşılık bir protesto yapabilmek hedefi ile sivil bir girişim olarak yola çıkmış olan bir gemidir. İsmi ile de anlam taşıyan Madleen yardım gemisi 11 aktivist ve bir gazeteci olmak üzere toplamda 12 kişi taşımıştır.

Mürettebat olarak gemide yer aldığı belirtilen kişiler şunlardır:

  • İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg
  • Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi olan Rima Hassan
  • Almanya'dan Yasemin Acar
  • Fransa'dan Baptiste Andre
  • Brezilya'dan Thiago Avila
  • Al Jazeera Mubasher muhabiri Omar Faiad
  • Pascal Maurieras
  • Yanis Mhamdi
  • Şuayb Ordu
  • Sergio Toribio
  • Marco van Rennes
  • Reva Viard

Gönüllü olarak gemide yer alan bu isimler şiddetsiz eylem eğitimi almış olan ve silahsız olarak yola çıktıklarını ifade eden kişilerdir.

Gazze'ye giden geminin adı neden Madleen?

Gemiye Madleen yardım gemisi ismi verilmiştir. Adını gemiye veren Madleen, Gazze’nin ilk balıkçısı olan Madleen Kullab’tır. Toplumsal tabuları yıkma çabası olarak ifade edilen Madleen yardım gemisine adını veren Madleen Kullab’ın bir balıkçının kızı olduğu bilinmektedir. Kendisi de bir balıkçı olarak yaşamını sürdüren Madleen Kulab bu anlamda bir simge haline gelmiş ve bu gemiye de ismini vermiştir.

Gazze’deki tek kadın balıkçı olarak bilinen Kulab’ın babası gibi bir balıkçı olmasının onun tercihi olmadığı bilinmektedir. Asıl hayali moda tasarımcısı olmak olan Kulab çeşitli imkansızlıklar nedeni ile babası gibi balıkçı olmuştur. İlk kez 6 yaşında babası ile birlikte denize açılan Kulab’ın zaman içinde bir simge haline geldiği bilinmektedir. Bu yüzden kadınlar arasında büyük bir önemi olan Kulab’ın adının bu insanı yardım gemisine verildiği açıklanmıştır.

İnsani yardım gemisine ve içindekilere ilham veren Kulab’ın ismi, Gazze’deki kadınların da direnişini ve cesaretini simgelemesi amacı ile kullanılmıştır. Yardım dışında bir amacı olmadığı belirtilen gemi bu hedeflerle yola çıkmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Greta Thunberg gemi Gazze
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