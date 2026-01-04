HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından yürütülen operasyon kapsamında New York’a getirildi. Manhattan’da yapılan ilk gözaltı işlemlerinin ardından çift, Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne sevk edildi. Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

ABD’li yetkililerden edinilen bilgilere göre Nicolas Maduro, Cumartesi sabahının erken saatlerinde ABD’ye ait bir helikopterle Venezuela’nın başkenti Caracas’tan alındı. Maduro, Karayip Denizi’nde güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir noktada ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine bindirildi. Buradan Küba’daki Guantanamo Bay Naval Base’ne götürülen Maduro, kısa süreli beklemenin ardından başka bir uçakla New York eyaletinin kuzeyinde bulunan Stewart Air National Guard Base’e sevk edildi. Üsse inişin ardından Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Manhattan’a getirildi.

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 1

MANHATTAN’DA İLK DURAK DEA GENEL MERKEZİ

Maduro ve eşi, Manhattan’a ulaştıktan sonra ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürüldü. Burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapıldı. DEA binası çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, bina giriş ve çıkışları kısa süreli olarak kontrollü şekilde kapatıldı. Yetkililer, gözaltı sürecine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Maduro ve eşinin Brooklyn’e sevk edilmesine karar verildi.

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 2

BROOKLYN’DE FEDERAL GÖZETİM ALTINA ALINDILAR

Maduro ve eşi, Manhattan’daki işlemlerin ardından Brooklyn’de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne getirildi. Gözetim merkezinin ana girişinin kullanılmadığı, çiftin yan kapıdan yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındığı görüldü. Güvenlik güçleri, Maduro’nun merkeze girişinin görüntülenmesine izin vermedi. Merkez çevresinde uzun namlulu silahlarla görev yapan güvenlik personelinin yanı sıra zırhlı araçlar ve ek polis ekiplerinin konuşlandırıldığı dikkat çekti. Basın mensupları ise dar bir alanda kordon altına alınarak kontrollü şekilde görev yapabildi.

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 3

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Mahkeme sürecine ilişkin suçlamalar ve iddianamenin kapsamına ilişkin bilgileri ABD Adalet Bakanı Pam Bondi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 4

KUTLAMALI BEKLEYİŞ

Maduro ve eşinin federal gözetim merkezine getirildiği haberinin duyulmasının ardından, Metropolitan Gözetim Merkezi önünde toplanan kalabalık bir grup gelişmeyi kutladı. Venezuela bayrakları taşıyan grup, ülkelerinin "diktatörlükten kurtulduğunu" savunarak sloganlar attı ve şarkılar söyledi. Göstericilerin gece geç saatlere kadar merkez önünde bekleyişi sürdü.

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 5

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Gözetim merkezi çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanırken, çevredeki sokaklarda sık sık kimlik kontrolleri yapıldığı görüldü. Güvenlik kaynakları, alınan önlemlerin hem tutukluların güvenliği hem de olası protesto ve taşkınlıkların önlenmesi amacıyla artırıldığını belirtti. Maduro ve eşinin gözetim merkezine sevki sırasında beyaz zırhlı bir araçla getirildiği görüldü. Bu süreçte zırhlı aracın, güvenlik güçlerine ait araç konvoyu ve polis helikopterleri ile takip edilmesi dikkat çekti.

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 6

ABD'DEKİ İLK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Trump'ın emriyle ülkesinden gözaltına alınan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'deki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 7

Maduro nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadelerMaduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıTırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro hakim abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.