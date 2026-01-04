HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maduro'nun yerine gelen isim belli oldu!

Venezuela'nın Yüksek Adalet Mahkemesi'nin, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdiği bildirildi.

Maduro'nun yerine gelen isim belli oldu!

Venezuela basını, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamayı duyurdu.

GEÇİCİ SÜREYLE DEVRALDI

Açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

Maduro nun yerine gelen isim belli oldu! 1

'MADURO' DETAYI

Açıklamada ayrıca Nicolas Maduro'nun ‘iradesi dışında oluşan yokluğu’ nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği belirtildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy'dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildiBakan Ersoy'dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi
Mardin’de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü yakalandıMardin’de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.