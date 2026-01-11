HABER

Maduro operasyonu Trump'ı cesaretlendirdi: Grönland talimatı iddiası ortalığı karıştırdı

Nicolas Maduro'nun alıkonmasının ardından Donald Trump'ın dilinden düşmeyen ülkelerden biri Grönland. Bununla birlikte Grönland'ın akıbeti tüm dünyaca merak edilirken Trump'tan geldiği öne sürülen talimat gündem oldu.

Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya yönelik askeri müdahalenin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni planları dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Grönland çıkışlarıyla dikkatleri üstüne çeken Trump'ın, Grönland’ın ele geçirilmesine yönelik bir plan hazırlaması talimatı verdiği ileri sürüldü.

"MADURO OPERASYONUNDAN SONRA CESARETLENDİ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'a yakın isimlerin, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından cesaretlendiği ve "Rusya veya Çin harekete geçmeden önce Grönland'ın ele geçirilmesini istediği" iddia edildi.

Trump'ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına (JSOC) işgal planı hazırlanması yönünde talimat verdiği ileri sürülen haberde, üst düzey askeri yetkililerin "yasa dışı olacağı ve Kongre'nin desteğini alamayacağı" gerekçesiyle söz konusu hamleye karşı çıktığı savunuldu.

Askeri yetkililerin, Trump'ın dikkatini başka konulara çekmek amacıyla Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi ya da İran'a saldırı gibi "daha az tartışmalı" seçenekleri gündeme getirdiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

Kaynak: AA
