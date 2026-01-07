Maduro ülke rezervlerinden 113 ton altını İsviçre'ye akıtmış!

Venezuela’da ekonomik çöküşün derinleştiği yıllara ilişkin dikkat çekici bir detay gün yüzüne çıktı. Reuters'ta yer alan habere göre Maduro, iktidarının ilk döneminde ülke rezervinde yer alan 113 ton altını İsviçre'te taşıdı. Ancak 2017’de AB yaptırımlarının devreye girmesiyle bu hat tamamen kapandı.

KRİZİ ÖNLEMEK İÇİN ALTINLARI DEVREYE ALDILAR

Reuters’ın ulaştığı gümrük verileri ile İsviçreli yayın kuruluşu SRF’nin araştırmaları, söz konusu sevkiyatların toplam değerinin 4,14 milyar İsviçre frangını (yaklaşık 5,2 milyar dolar) bulduğunu ortaya koyuyor. Bu tablo, Maduro yönetiminin ekonomik darboğazı aşmak için son çare olarak altın rezervlerine yöneldiğini gösteriyor.

AMAÇ NAKDE ULAŞMAKTI

Uzmanlara göre Venezuela Merkez Bankası, özellikle ABD yaptırımları ve petrol gelirlerindeki sert düşüş sonrası ciddi bir döviz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Bu dönemde altınlar, İsviçre’deki rafinerilere gönderilerek işlenmek, sertifikalandırılmak ve nakit paraya çevrilmek üzere kullanıldı.

AB YAPTIRIMI SONRASI İSVİÇRE KAPISI DA KAPANDI

Dünyanın en büyük altın işleme merkezlerinden biri olan İsviçre, bu süreçte Venezuela altınının başlıca adresi oldu. Ancak 2017’de Avrupa Birliği yaptırımlarının devreye girmesiyle bu hat tamamen kapandı. Gümrük kayıtları, 2017’den 2025’e kadar İsviçre’ye tek bir sevkiyat bile yapılmadığını gösteriyor.

MALVARLIKLARI KONUSU HENÜZ MEÇHUL

Altın trafiğine dair bu bilgiler, Maduro’nun ABD güçleri tarafından yakalanarak ABD’ye götürüldüğü yönündeki son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. İsviçre Federal Konseyi, 5 Ocak 2026’da, Maduro ve 36 yakınına ait tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı. Yetkililer, dondurulan varlıkların geçmişte gönderilen altınlarla doğrudan bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ifade ediyor. Ancak İsviçre yönetimi, yasa dışı olduğu tespit edilen fonların ileride Venezuela halkına iade edilebileceğini özellikle vurguluyor.

"BU BİR ZORUNLU SATIŞTI"

StoneX Piyasa Analisti Rhona O’Connell, süreci şöyle özetliyor: “2012–2016 arasında Venezuela Merkez Bankası açıkça bir zorunlu satış süreci yaşadı. Altının İsviçre’ye gitmesi şaşırtıcı değil. Sonrasında bu varlıkların bir kısmı finansal kuruluşların elinde kaldı, bir kısmı ise küçük külçeler halinde Asya pazarına yöneldi.”