HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandı

Samsun'da mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandı

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle'deki Piazza AVM ile Toptepe Mahallesi'ndeki Lavolet AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezlerindeki mağazalardan mont, pantolon ve tişört çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık olaylarının şüphelileri B.D. ve S.S., Irmak Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildiAntalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulunduAnnesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.