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Mağazaya kurşun yağdırdı! 4 müşteri ve 1 çalışan yaralandı

İstanbul Bağcılar’da bir kişi, giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 müşteri ile 1 çalışan yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Mağazaya kurşun yağdırdı! 4 müşteri ve 1 çalışan yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, giyim mağazasının önüne gelerek yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan mağazada, o sırada içeride bulunan 4 müşteri ve 1 çalışan yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli yaya olarak kaçarken, kanlar içinde yere yığılan yaralılar çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mağaza
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