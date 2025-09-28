HABER

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada

Melih Kadir Yılmaz

Kardeşini kazada kaybeden Burak Ö, olaydan kuzeni Hüseyin K.'yı sorumlu tuttu ve kuzenine husumet beslemeye başladı. Burak Ö. ve kuzeni Levenk K., Hüseyin K.'yı evinin penceresinde gördü. Taraflar arasında başlayan tartıma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Evden silahla inen Hüseyin K., Burak Ö.'yü karnından, Levent K.'yı ise bacağından vurdu. Hüseyin K. daha sonra yerde yatan akrabalarının kafasını tekmeleyip olay yerinden kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 Nisan’da motosikletle Hasköy-Kasımpaşa Tüneli’nde ilerleyen Uğurcan Öndek, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada 1

AKRABASINI KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Bu olayın ardından Öndek’in kardeşi Burak Ö., kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası Hüseyin K.’ye husumet beslemeye başladı.

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada 2

PENCEREDE GÖRDÜ! KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI

Olay günü Hüseyin K. evinin penceresinden sokağa doğru baktığı sırada kendisini gören kuzeni Levent K., 'Ne oldu, birşey mi oldu. Nasıl haberin yok' diyerek küfür etti. Bunun üzerine Hüseyin K., 'Ben size bugüne kadar hakaret etmedim, siz bana neden hakaret ediyorsunuz' dedi.

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada 3

ÇOCUKLARI ARAYA GİRDİ! TABANCAYI ALIP EVDEN SOKAĞA İNDİ

Daha sonra sokağa gelen Burak Ö. de Hüseyin K.'ye hakaret edince taraflar arasında tartışma çıktı. Ardından Hüseyin K.’nin sokakta bulunan çocukları araya girip 'Babam hasta neden kavga ediyorsunuz' diyerek kavgayı bitirmek istedi. Bu sırada Hüseyin K., dayısına ait ruhsatsız tabancayı alarak sokağa indi.

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada 4

İKİ KİŞİYİ VURDU, SURATLARINI TEKMELEDİ

Sokakta bulunan eşi ve çocuklarını korumak amacıyla silahla sokağa indiğini söyleyen Hüseyin K. akrabalarına 'Neden böyle yapıyorsunuz' diye çıkışınca taraflar arasındaki tartışma daha da büyüdü. Burak Ö.‘nün Hüseyin K.‘nin göğsüne vurması sonucu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Burak Ö.’nün elini beline attığını gören Hüseyin K. ondan önce davranıp silahını çekti. Hüseyin K. önce Burak Ö.‘yü karnından, Levent K.‘yi de bacaklarından vurarak yaralanmalarına neden oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada 5

OLAY YERİNDEN KAÇAN ADAM YAKALANDI

Hüseyin K., olayda kullandığı silahla sokaktan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada 6

OLAYA KARIŞANLARIN 18 SUÇ KAYDI VAR

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, şüphelinin Hüseyin K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli gözaltına alındı.

Mahalle savaş alanına döndü! Akrabalarını vurduktan sonra kafalarını tekmeledi... O anlar kamerada 7
Uğurcan Öndek'in vefat ettiği trafik kazası

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Hüseyin K. 'Kasten öldürmeye teşebbüs ’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin K.’nin poliste 7, Levent K.’nin 8, Burak Ö.’nün ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.(DHA)

Beyoğlu kavga akraba
